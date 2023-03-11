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超嗨！新竹站前廣場辦WBC直播派對 湧5千人吶喊同樂

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，邀請味全龍啦啦隊到場表演，炒熱氣氛。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，邀請味全龍啦啦隊到場表演，炒熱氣氛。圖／新竹市政府提供

WBC世界棒球經典賽火熱開打，今晚中華隊對上荷蘭賽事全國矚目，新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球同樂，當球賽進入2局張育成轟出滿貫砲時，更是掀起滿場觀眾歡呼叫好，氣氛超嗨，不少新竹人也直呼「站前廣場好久沒有這樣的人潮跟盛況！」

新竹市政府今晚也邀請味全龍啦啦隊「小龍女」及DJ、國小棒球隊到現場應援，新竹市長高虹安昨晚才赴台中洲際棒球場為中華隊加油，見證中華隊打贏義大利的精彩賽事，身為直播派對主辦單位，高今晚7點也到站前廣場跟現場球迷、民眾一起同樂。

竹市府指出，世界棒球經典賽睽違10年後再次回台灣辦分組預賽，市府特別與愛爾達電視台合作，周末連2天舉辦棒球賽直播派對，站前廣場架設大螢幕將全程轉播。今天晚間7點台灣對戰荷蘭、明天中午12時台灣對戰古巴，賽事開打前半小時開放進場。

新竹市政府今、明天將接連在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，是大新竹地區唯一的官方舉辦直播派對，現場架設大螢幕，吸引不少球迷穿上球衣、帶著加油棒入場為中華隊加油，也有不少民眾路過感受到熱血氣氛，特別停下腳步欣賞經典賽事。

竹市府指出，連續2天活動將在現場發放限量的早鳥禮及互動好禮，歡迎市民一同來為中華隊加油。

WBC世界棒球經典賽火熱開打，今晚中華隊對上荷蘭賽事全國矚目，新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球同樂。圖／新竹市政府提供
WBC世界棒球經典賽火熱開打，今晚中華隊對上荷蘭賽事全國矚目，新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球同樂。圖／新竹市政府提供
WBC世界棒球經典賽火熱開打，今晚中華隊對上荷蘭賽事全國矚目，新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球同樂。圖／新竹市政府提供
WBC世界棒球經典賽火熱開打，今晚中華隊對上荷蘭賽事全國矚目，新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球，市長高虹安也到場同樂，氣氛超嗨。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今晚在新竹火車站站前廣場舉辦WBC直播派對，吸引超過5千人看球，市長高虹安也到場同樂，氣氛超嗨。圖／新竹市政府提供

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