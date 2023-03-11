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經典賽／慶祝中華隊贏球 立委林為洲爽發300份雞排

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林為洲兌現祭品文，大方發雞排分享中華隊奪勝喜悅。記者巫鴻瑋／翻攝
立委林為洲兌現祭品文，大方發雞排分享中華隊奪勝喜悅。記者巫鴻瑋／翻攝

中華隊昨晚在WBC世界棒球經典賽勝過義大利，立委林為洲兌現賽前祭品，承諾在竹北保安宮廟前發200份雞排，林為洲還加碼100份，今天送出300份雞排，不少民眾一早就到廟前排隊，林為洲讚中華隊昨晚表現，更提出將祭出不一樣的祭品，替中華隊助威奪勝。

林為洲表示，中華隊擊敗強隊義大利，舉國歡騰，從昨天晚上7點就守在電視機前為中華隊加油，其中中華隊的隊員范國宸也是竹北子弟，所以昨天特地在臉書Po出祭品文，今天順利兌現承諾，在竹北新社保安宮發雞排，也預告今天晚間7點的比賽，中華隊再次勝利的話，將會有不同的祭品。

今天11點發雞排時，新社保安宮前擠滿民眾，林為洲開心與民眾合影、分享中華隊勝利喜悅，其中搶頭香的一位民眾，更是今天一大早8點半就來排隊，臉上洋溢著笑容，希望中華隊可以一直贏下去，奪得冠軍。

中華隊中的隊員范國宸因出身竹北，也是竹仁國小校友，因此今天竹仁國小師生都為范國宸加油，希望中華隊在接下來的賽程當中，能夠持續勢如破竹贏得連勝。

經典賽 WBC中華隊

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