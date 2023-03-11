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經典賽／來看吳念庭 西武GM渡邊久信給出期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行開幕戰，吳念庭首戰轟出兩分砲。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行開幕戰，吳念庭首戰轟出兩分砲。記者黃仲裕／攝影

前日職西武獅名將、現為球團總經理的渡邊久信到台灣了，此行為了觀察世界棒球經典賽A組賽事，最重要是看中華隊吳念庭表現如何，渡邊久信也很期待他能夠搶下西武隊先發固定位置。

效力日職西武隊的吳念庭生涯第一次穿上中華隊球衣，在經典賽表現精彩，首戰就有4打數3安打演出，包括敲出中華隊本屆賽事首轟，貢獻2分打點，昨晚對義大利隊也有4打數2安打、2得分的好表現。

渡邊久信表示，今年春訓就看到吳念庭為了經典賽準備，調整進度比較快，而練習到比賽中，無論守備、打擊都表現不錯，「這是他第一次入選，相信有壓力也有動力，大家也看到他的好表現，滿開心的。」

吳念庭從2016年開始升上一軍，2020年起開始穩定卡位一軍名單，渡邊久信表示，吳念庭是打擊見長的選手，近年來功能性成長最多，能夠守備多個位置，「是球隊需要的選手。」也寄望吳念庭能夠透過在經典賽的好表現，培養出自信，「能夠搶下一個位置。」

渡邊久信也提到目前在二軍調整的台灣投手張奕，已經進入牛棚練投階段，目前還無法斷定開幕戰是否趕得上，「不過既然我們交易他過來，就是對他有期待，希望他能儘快成為戰力。」

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