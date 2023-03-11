快訊

獲全票通過！李強成為大陸新任國務院總理

帶國一妹開房拍片被抓包…他求妻寫道歉信求饒 法官打臉「無心悔過」

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

中華隊首勝全民狂喜 台南趁勝推「成功、致勝應援包」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
世界棒球經典賽為中華隊加油，台南市文化局推出成功致勝應援包。圖／台南市文化局提供
世界棒球經典賽為中華隊加油，台南市文化局推出成功致勝應援包。圖／台南市文化局提供

WBC世界棒球經典賽開打，中華隊昨晚以11：7逆轉擊敗義大利隊，奪下首勝，全民興奮，本周六、日中華隊即將分別迎戰荷蘭隊及古巴隊，台南市長黃偉哲邀請大家一起到台南市立棒球場前廣場觀看轉播，一起為中華隊集氣加油。為聲援中華隊，文化局古蹟限定商品也推出「成功、致勝應援包」，祝願中華隊成功得分，逢打必勝。

首度推出的台南限定「成功、致勝應援包」，11日起在台南各古蹟景點紀念品部販售，內容包含「成功洋芋片」、「成功啤酒」、「至聖點心麵」各1包，成功應援價110元。

文化局表示「成功、致勝應援包」絕對是觀看中華隊精采賽事必備，包裝上「一定要成功！」、「一定要致勝！」的口號，讓大家一起集氣，給中華隊滿滿的「成功/致勝N次方」正能量，每場賽事都能成功得分、逢打必勝。

「成功、致勝應援包」販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館等6處古蹟景點。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

中華隊 棒球 經典賽

延伸閱讀

中華隊若能前進東京 蔣萬安：一定發祭品文

網紅「鳳梨」經典賽投注運彩成冥燈　都因「愛國情操」

經典賽／吃飽中華隊加油 彰化溪湖招待400碗爌肉飯

經典賽／中華隊勝義大利 滿志剛發1千顆蛋 時間地點公布

相關新聞

中華隊首勝全民狂喜 台南趁勝推「成功、致勝應援包」

WBC世界棒球經典賽開打，中華隊昨晚以11：7逆轉擊敗義大利隊，奪下首勝，全民興奮，本周六、日中華隊即將分別迎戰荷蘭隊及...

中華隊若能前進東京 蔣萬安：一定發祭品文

2023第五屆世界棒球經典賽昨晚進行A組第二場賽事，中華隊與義大利形成拉鋸戰，終以11:7獲勝。台北市長蔣萬安上午參加台...

棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

中華隊在經典賽首戰慘敗巴拿馬，投手群崩盤讓巴拿馬打線狂攻12分，因此球迷開始討論中華隊過往出現過的強投，除了王建民再度被點名外，曹錦輝也被提及，郭泓志更曾稱讚他是「台灣天份最高的投手」。 一名網

中職／陳琥轉野手可能性不說死 林威助說有前提

中信兄弟隊昔日「大物」陳琥近期因傷暫停投手訓練，改隨野手練球，對於轉野手的可能性？總教練林威助不說死，「若野手練得起來，...

棒球／施比受更有福！文大棒球隊寒冬送暖援助街友

昨晚（4日）文化大學棒球隊多位投手與球隊教練黃義哲、港籍校友馬偉業，自發性到台北車站發送物資援助街友，參加的球員包含有望旅美的林振瑋、選秀熱門姚恩多，以及有意挑戰職棒的鄧朝駿、施冠宇等都參與此次活動。

中職／獅隊上半季5檔主題活動 還有大力水手卜派日

統一獅隊今天舉辦新球季誓師大會，公布上半季五檔主題日，首波主題日將從4月3日的主場開幕戰起跑，推出「1號英雄開戰，強獅來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦