經典賽／打「爆」荷蘭！彰化縣府直播派對發千份爌肉飯、肉圓

2023世界經典棒球賽，中華隊昨晚大啖義大利披薩後，彰化縣長王惠美實踐承諾，中華隊今晚7點對上荷蘭的賽前，將在縣府廣場直播會場，免費發放彰化知名美食爌肉飯400份以及肉圓200份，另阿璋肉圓再加碼400份肉圓、85度C彰化和平店也跟進免費400杯紅茶，給到現場加油民眾，縣府另供應爆米花，期打「爆」荷蘭。

彰化縣政府經典棒球賽中，只要有中華隊出場比賽，都會在縣府廣場直播賽況，邀民眾一起為中華隊加油，縣長王惠美當時就承諾，首場對上巴拿馬，只要中華隊每贏1分，將再加100碗爌肉飯，贏2分就加發放200碗；另外，中華隊贏球，對手0分的話，再加碼100碗的彰化肉圓，另阿璋肉圓老闆施明裕也主動表示，只要中華隊贏球，他就加碼400碗肉圓。可惜的是，中華隊首場敗北，大家都沒有口福。

昨晚中華隊拚了，球技大爆發，以11比7擊敗義大利隊，彰化知名美食肉圓及爌肉飯也跟著拚了。彰化縣政府兌現承諾，在今晚7點中華隊對荷蘭時，發放溪湖阿讚爌肉飯400外，及200份阿璋肉圓，再阿璋肉圓老闆施明裕加碼的400碗，共有600碗肉圓，此外，85c彰化市和平店也表示要跟進，大聲為中華隊加油，會喊到口渴，而且大啖爌肉飯及肉圓也要配紅茶才對味，因此今晚在縣府直播廣場也將免費供應400杯紅茶。

另外，溪湖阿讚爌肉飯老闆陳明奎除縣府訂400份爌肉飯外，並結合溪湖鎮公所也再加碼400碗爌肉飯，今天下午6點30分在溪湖鎮公所前免費發放。

彰化阿璋肉圓及溪湖阿讚爌肉飯的售價目前每份都是50元，他們都以實際行動力挺中華隊，阿璋肉圓老闆施明裕說，棒球是台灣的國球，他也一直是棒球迷，樂見王縣長支持棒球也支持彰化美食，他當然義不容辭，全力贊助，只要中華隊繼續贏球，他也會繼續情義相挺。 彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕支持參加經典賽的中華隊，慨然今晚加碼贈送每顆50元的肉圓400份，在縣府廣場發放。記者劉明岩／攝影 2023世界經典棒球賽，中華隊昨晚大啖義大利披薩後，彰化縣長王惠美實踐承諾，中華隊今晚7點對上荷蘭的賽前，將在縣府廣場直播會場，免費發放彰化知名美食爌肉飯400份以及肉圓200份。記者劉明岩／攝影 彰化溪湖知名阿讚爌肉飯老闆陳明奎，力挺參加經典賽的中華隊，今天下午6點半將在溪湖鎮公所免費發放每份50元的爌肉飯。記者劉明岩／攝影 彰化市知名排隊名店阿璋肉圓老闆施明裕支持參加經典賽的中華隊，慨然今晚加碼贈送每顆50元的肉圓400份，在縣府廣場發放。記者劉明岩／攝影

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