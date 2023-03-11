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中華隊擊退義大利奪首勝！球迷慶祝後「自動清除垃圾」 獲盧秀燕大讚

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中華隊昨晚擊敗義大利，奪得首勝，許多球迷在府前廣場慶祝後，自動把地上所有垃圾清除。台中市長盧秀燕發文大讚「中華隊贏球，值得國人驕傲，但台中市民的高水準，也令她非常驕傲」。圖／擷取自盧秀燕臉書
中華隊昨晚擊敗義大利，奪得首勝，許多球迷在府前廣場慶祝後，自動把地上所有垃圾清除。台中市長盧秀燕發文大讚「中華隊贏球，值得國人驕傲，但台中市民的高水準，也令她非常驕傲」。圖／擷取自盧秀燕臉書

中華隊在世界棒球經典賽以11：7擊敗義大利隊，奪下首勝。台中市府昨晚在府前廣場大螢幕直播中華隊賽事，許多球迷慶祝後，自動把地上所有垃圾清除。台中市長盧秀燕發文大讚「中華隊贏球，值得國人驕傲，但台中市民的高水準，也令她非常驕傲」。

台中市運動局於WBC賽事期間，在府前廣場大螢幕直播中華隊賽事，台中市長盧秀燕昨晚身著中華隊球衣現身府前廣場，與球迷觀看直播熱血吶喊。中華隊最終11比7奪勝，現場歡聲雷動，盧市長也與球迷相擁、合照，紀錄歷史一刻。

盧秀燕事後在臉書曬出一張照片，她說，她知道已經炫耀過很多次，但今天請容許她再介紹一次，台中市府前廣場舉辦「球賽直播派對」在一夜狂歡後，府前廣場不見一片垃圾，市民自動自發維持場地整潔，愛護公共區域，如同愛護自己的家。

盧秀燕說，她每次都很感動市民家人，愛護台中、守護台中的實際行動，「我台中，我驕傲」。

網友看了後也留言「台中市民真的好讚」、「這就是台中市民的軟實力」、「我是台中人我驕傲」、「我台中，好驕傲，中華隊再接再厲贏荷蘭」。

台中市運動局長李昱叡表示，洲際球場每場中華隊賽事都將湧入滿場2萬人，力挺台灣英雄，座位一票難求，中華隊承載國人的期待，為提供更多市民觀賽服務，運動局特別籌辦直播活動，號召全城球迷朋友一起揪團到府前廣場力挺中華隊。

中華隊 棒球 經典賽

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