棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

中華隊在經典賽首戰慘敗巴拿馬，投手群崩盤讓巴拿馬打線狂攻12分，因此球迷開始討論中華隊過往出現過的強投，除了王建民再度被點名外，曹錦輝也被提及，郭泓志更曾稱讚他是「台灣天份最高的投手」。

一名網友在PTT發文詢問「曹錦輝到底有多扯？」內文貼出一部影片，內容為郭泓志個人YT頻道6個月前上傳的「10萬訂閱 QA！」問答影片。有一題是「郭泓志和曹錦輝誰比較強？」郭泓志毫不猶豫回答：「曹錦輝比較強，他是天才型的。」

郭泓志指出，「其實很多投手的動作跟技術，都是參考他的。他應該算是台灣有史以來，投球天份算最好的。」

如此高的評價也獲得網友認同，「賣麵還可以回大聯盟」、「投140跟喝水一樣的男人」、「他的故事漫畫都不敢畫」。不過也有人感嘆他的棒球路不順遂，、「可惜手被操壞了」、「很有天份但不自愛」、「雨刷可以選上議員，但球員被追殺到死」。

曹錦輝16歲就入選IBA中華青棒代表隊，1999年獲得洛磯隊220萬美元簽約金，至今仍是台灣球員紀錄，顯見他的天賦受球探肯定。他也在2003年站上大聯盟舞台，成為第一位在大聯盟拿過勝投且擊出過安打的台灣球員。

不過曹錦輝後續受傷病困擾無法站穩大聯盟，2009年返台打中職涉入黑象事件，被中職永久除名。他2015年一度重返大聯盟出賽，2017年正式宣布退休。

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