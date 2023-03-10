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非勝不可 WBC花蓮直播派對市代會主席送百份義大利麵

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，合辦4場經典賽直播派對，讓花蓮民眾透過大螢幕為中華隊加油。圖／市公所提供
花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，合辦4場經典賽直播派對，讓花蓮民眾透過大螢幕為中華隊加油。圖／市公所提供

世界棒球經典賽A組預賽在台灣熱鬧開打，中華隊首戰敗給巴拿馬，今晚迎戰義大利隊有非勝不可的壓力，更要力拼第一勝。花蓮市公所辦直播派對，市代會主席李振瑋將在現場送出百份義大利麵，邀球迷「吃爆義大利麵打敗義大利隊」!

A組有中華隊、巴拿馬、義大利、古巴和荷蘭共5隊，實力都相當強勁，場場精彩。花蓮市公所獲得市代會全力支持，與遠百花蓮店合作，預賽中華隊4場賽事，在花蓮遠百後門廣場架起200吋大螢幕，全程轉播還送加油棒，讓球迷熱情吶喊加油。

中華隊8日首戰迎戰巴拿馬，直播派對吸引大批球迷，氣氛熱烈，市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢、遠百花蓮店長黃永芳及代表會副主席黃達祥都到場一同為中華隊加油。

首戰落敗後，中華隊今晚7時將進行第二場賽事，面對的是這次陣容整齊，頗受看好，昨晚在延長賽打敗古巴隊的義大利隊。

李振瑋說，今晚直播派對，他會在現場準備100份義大利麵，讓前往替中華隊加油打氣的朋友們享用，邀請球迷「吃義大利麵打敗義大利」，一起為中華隊加油，不見不散。

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，合辦4場經典賽直播派對，吸引大批花蓮球迷，透過大螢幕為中華隊加油。圖／市公所提供
花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，合辦4場經典賽直播派對，吸引大批花蓮球迷，透過大螢幕為中華隊加油。圖／市公所提供

中華隊 棒球 經典賽

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