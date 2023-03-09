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經典賽／Home Run Taiwan粉絲團專訪林冠志 全台最熱血班級

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供

世界棒球經典賽A組賽事在台中洲際球場開打，國人再掀棒球熱，Home Run Taiwan臉書粉絲團專訪台北市明德國小老師林冠志，和小朋友透過畫聯絡簿、寫卡片掀起班上棒球熱，溫馨故事讓人暖心又感動。

Home Run Taiwan指出，經典賽球星呂彥青、陳冠宇、王柏融最近在社群平台展現來自小朋友的加油卡片，稚嫩的筆觸與用心溫暖許多球迷的心。

為什麼孩子會突然想寫卡片？原來促成這一切是曾在聯絡簿畫上精緻球星畫作而爆紅的林冠志，他是學生眼中總是身穿一身黑的「酷」老師，帶著學生一起熱血打球、看球，用守備位置不同帶給孩子眼中的自信，並把棒球精神轉化成人生哲學，讓孩子可以受用一輩子。

經典賽開打，跟著這個全台最熱血的班級一起為台灣加油。

台北市南港區的中國信託金融園區在中華隊出賽期間場場直播，邀請球迷共組最強中華隊應援團，更多經典賽直播派對資訊，可參考Home Run Taiwan臉書粉絲團https://reurl.cc/GebZWDHome Run Taiwan YouTube頻道、Home Run Taiwan臉書粉絲團同步開設熱血聊天室，邀請體育主播張立群、球評黃忠義及YouTuber希希與球迷直播尬聊。

明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供
明德國小老師林冠志掀起班上棒球熱。圖／Home Run Taiwan臉書粉絲團提供

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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