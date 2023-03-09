經典賽／彰化縣府廣場實況直播應援 招待大啖義大利披薩

2023世界棒球經典賽，中華隊首戰敗給巴拿馬，千萬不要洩氣，在中華隊後續場比賽，彰化縣政府仍將在縣府廣場實況同步直播，縣長王惠美邀請鄉親到場一起幫中華隊加油，尤其是3月10日晚間7點對上義大利，縣府除提供爆米花外，還招待大家大啖「義大利披薩」。

中華隊接續還有三場比賽，分別是在3月10日對義大利、月11日對戰荷蘭、3月12日對戰古巴。縣府表示，中華隊雖然首場出師不利，敗給巴拿馬隊，但球迷的心是在一起的，持續相信中華隊越戰越勇，越打越精彩，也歡迎鄉親一起到縣府廣場直播會場，一起為中華隊集氣。

縣府指出，現場直播將包括所有賽事的精彩鏡頭和詳盡解說，讓球迷可以深入了解比賽情況和球員精彩表現，同時也一齊為我國的球隊及球員加油打氣。 經典賽，3月10日晚間7點中華隊對上義大利，彰化縣政府仍在縣府廣場直播賽況外，除提供爆米花外，還招待大家大啖「義大利披薩」。圖／縣府提供

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