經典賽／又是0.0局 鄧愷威登板連6壞傳一壘也「壞球」
世界棒球經典賽進入正式比賽，旅美投手鄧愷威依然壞球連發，今天在第6局登板，面對3人次沒拿到出局數，7顆球裡只有1顆好球，連傳一壘都是壞球。
中華隊今天出戰巴拿馬隊之戰，鄧愷威在第6局、1：5落後之際上場，第1球就是觸身球，面對第9棒桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）上演連4顆壞球的保送，巴拿馬開路先鋒柯爾多瓦（Allen Córdoba）短打點向投手，鄧愷威接球後傳一壘發生暴傳，留下滿壘局面退場，跑者全數兌現成為分數。
鄧愷威共面對3人次，沒拿到出局數，登板連投6顆壞球，唯一一顆好球的結局，是他傳向一壘的暴傳，最終投0.0局失3分（責失2分）。
鄧愷威效力美職巨人體系，因為參與春訓，直到3月3日才返台、4日投入練球，為最後一位報到的國手，等待已久的戰力，卻未在場上貢獻，官辦熱身賽投5人次沒拿到出局數，來到正式比賽依然留下0.0局出賽。
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