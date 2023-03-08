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經典賽／沒必要藏！日本輪值全攤牌 大谷翔平打頭陣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

A組台中戰場搶先開打，世界棒球經典賽明天輪到東京巨蛋引爆戰火，地主日本隊確定推出大谷翔平先發，面對中國大陸隊，為爭取隊史第3冠扛起打頭陣的任務。

日本監督栗山英樹表示，推出大谷翔平扛起首戰的原因很簡單，「日本的目標是冠軍，第一場比賽很重要，所以決定交給他，我覺得他能幫助我們贏球。」

栗山英樹表示，大谷翔平將會以「二刀流」之姿上場，至於將會排在哪一棒？「我還要再思考一下，現在還沒確定。」這將是大谷翔平第一次在國際賽開啟雙刀。

日本超霸氣，栗山英樹今天一次將4場預賽先發投手全部「亮牌」，除了大谷翔平外，接著是達比修有對南韓、佐佐木朗希對捷克、山本由伸對澳洲。

B組被視為兩強三弱的分組，日本、南韓隊最被看好，本屆因大谷翔平的參戰為賽事增色不少，母隊天使隊放行他出賽零限制，徹底解放「投手大谷」、「打者翔平」能力，讓日本隊如有31人名單優勢。

經典賽 WBC風雲

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