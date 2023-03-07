中市府廣場直播經典賽 23名攤市集嘉年華看球賽吃美食
「2023世界棒球經典賽（WBC）」明在台灣、日本、美國舉行，A組分組預賽在洲際棒球場登場，中華隊8日、10日、11日及12日對戰巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴，市府秘書處在台灣大道市政大樓前廣場舉辦大型直播活動，為中華隊加油!
秘書處長謝佳蓁說，市府廣場1300吋LED電視牆每到國際運動賽事時，扮演重要直播角色；第3屆、第4屆世界棒球經典賽、職棒總冠軍賽、2022年FIFA卡達世界盃足球賽等重要賽事，中市府都舉辦直播活動，邀球迷觀賽加油。
謝佳蓁說，明起至12日規劃中華隊的4場賽事直播；明日首戰，晚上6點舉辦市集嘉年華，邀曾得獎的特色知名店家23攤，除觀賽還能品嘗台中美食，一起為中華隊加油打氣。
秘書處提醒，若想掌握府前廣場經典賽轉播時段，可於市政大樓出入口、公佈欄、電視牆跑馬燈及秘書處粉專搜尋相關資訊，來現場觀看直播賽事民眾可至市府及市政公園地下停車場停車，一起來感受熱烈的氣氛，共同為中華隊打氣加油。
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