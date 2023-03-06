經典賽／完全體古巴轟炸兄弟 2次五星級美技饗球迷

世界棒球經典賽官辦熱身賽進入第二天，加入大聯盟球員「完全體」的古巴隊展現強打實力，孟卡達（Yoan Moncada） 開轟，加上團隊2次五星級美技守備，中信兄弟隊以0：6落敗，輸得不冤。

前兩局的0：0僵局在3局上打破，兄弟先發投手鄭浩均開局就被伊巴尼茲（Andy Ibanez）敲出的強襲球打中，只投30球就提前退場休息，伊巴尼茲雖然跑出內野安打，但也上前拍拍鄭浩均的背，表達關懷之意。

兄弟換上江忠誠接手，結果被孟卡達敲出一發中右外野全壘打，古巴隊攻下2分，其中1分記在鄭浩均帳上；4局換余謙接手，投了3局雖然被敲出5支安打，但有三壘手王政順一次雙殺守備幫助，僅在6局上因失誤掉1分，9局上古巴隊則從謝榮豪手中用4支安打換回3分。

古巴隊也展現行雲流水般的守備，游擊手「天下一品」阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena） 在4局下沒收一支陳子豪敲出的平飛球，向後飛撲將身體延展至極限，接殺這一球還撲斷皮帶，讓兄弟留下二壘殘壘。