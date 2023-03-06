中職／陳琥轉野手可能性不說死 林威助說有前提

中信兄弟隊昔日「大物」陳琥近期因傷暫停投手訓練，改隨野手練球，對於轉野手的可能性？總教練林威助不說死，「若野手練得起來，手的狀況也一直沒有好轉，也可能讓他轉。」

兄弟近期在熱身賽的意外亮點出現在陳琥身上，已經兩場擔任打者出賽，打起來也頗有手感，球迷熱議是否已經放棄「投手陳琥」的可能性，轉而尋求開發「野手陳琥」的潛能。

林威助表示，陳琥打擊的質還不錯，但要轉野手沒有那麼簡單，除了打擊之外，還有守備和跑壘，「目前只是手的舊傷有點疑慮，利用這段時間觀察一下他野手的能力。」林威助強調，若防護員評估傷勢已無問題，還是會讓他回到投手丘，轉野手的前提是練得起來且手傷遲遲沒有好轉。

談到陣中新秀投手，林威助點名期待的3人組，包括鄭浩均、徐基麟、盧孟揚，安排在這波對戰各支國家隊的比賽登板，助總說：「就讓他們出賽看看，體驗一軍比賽狀況。」

有旅美經驗的鄭浩均、徐基麟，今年出現在一軍賽場的時間點預期會較快。至於18歲的盧孟揚，林威助說：「孟揚目前就是讓他多累積經驗，他的尾勁和控球都不錯，變化球也OK，如果更勇敢面對打者、把球的品質丟出來，不是可以很簡單掌握的投手。」