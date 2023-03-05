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經典賽／開打倒數快轉 鄭宗哲：我們不比別人差

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽官辦熱身賽，中華隊賽前練習。記者蘇志畬／攝影
世界棒球經典賽官辦熱身賽，中華隊賽前練習。記者蘇志畬／攝影

中華隊首度在世界棒球經典賽官辦熱身賽亮相，今晚在洲際棒球場與中信兄弟隊交手，旅美好手鄭宗哲扛起開路先鋒，也是中華隊連續三場都排出鄭宗哲二壘、江坤宇游擊的先發陣容，鄭宗哲喊話：「我們不會比別人差。」

中華隊總教練林岳平評價這組二游搭檔，江坤宇守備突出、鄭宗哲打擊好又有速度優勢，鄭宗哲聽到後也大力稱讚江坤宇，「他守備真的很穩，我也想從他身上學習，看可不可以獲得這些東西，讓未來棒球路更不一樣。」

至於餅總對自己的評價，鄭宗哲笑稱速度快是天生，打擊則確實到美國後收穫不少，「不管觀念或是動作上，都有進步。」鄭宗哲也將去年學到的東西在冬季聯盟嘗試，失敗也獲得養分，「讓自己變得更好。」

鄭宗哲在最近3場自辦熱身賽，10打數4支安打，打擊近況確實不錯，他說：「打自己想要的球、想要的位置，保持這樣的想法去打，效果滿不錯的。」

不過前面練習賽盜壘跑太多，讓鄭宗哲這項武器被暫時封印，「教練叫我不要跑，擔心我受傷吧，叫我正式比賽再跑。」

正式比賽8日就要開打，作為第一個到中華隊報到的旅外球員，鄭宗哲感受到時間流逝得快速，「感覺好像還在斗六，傑過就台北、到現在這裡，很快，一開始看倒數30幾天，到倒數3天，很期待比賽。」

鄭宗哲 中華隊 江坤宇

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