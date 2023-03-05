快訊

親證實噩耗 「金曲歌王」蕭煌奇悲痛送別74歲父親

經典賽／連續封鎖2經典賽國家隊 肯特點名荷蘭更難投

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊洋投肯特。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊洋投肯特。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊連續擊敗古巴、荷蘭兩支經典賽球隊，洋投肯特對戰兩隊都扛先發，點評兩隊戰力，他認為自己在對戰荷蘭的感覺上更棘手，但古巴還非完整體。

肯特日前對戰古巴，先發3局被敲2安打、無失分，今天碰上荷蘭則是先發4局僅被敲2安打、無失分，幫助悍將以2：1擊敗荷蘭隊。總教練丘昌榮表示，「肯特就是控球精準，讓他繼續調整，局數會慢慢拉長，照我們自己進度去走。」

肯特表示，過去在美國打球，結識不少目前在荷蘭對陣中的選手，包括被視為A組最大咖球星的波賈茲（Xander Bogaerts）。比較古巴、荷蘭打者差異，他認為古巴比較偏向針對臨場狀況發揮，荷蘭則是更細膩，對戰策略上會去應對投手投球。

兩隊打線相比，肯特表示，「就我自己投起來的感覺，荷蘭是比較難投，但古巴當時還有大聯盟選手還沒到，還不是完整陣容。」他也提到，以A組所有球隊來看，荷蘭是擁有最多曾在或正在大聯盟繳出輝煌時期選手的球隊，「面對這樣的打者，沒有失投空間。」

大聯盟 丘昌榮

延伸閱讀

經典賽／申皓瑋打近身球變自打球 荷蘭投手上門關心

經典賽／丘總情蒐筆記荷蘭篇 中華隊打者有突破投手機會

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

經典賽／過招荷蘭、中華隊 悍將4洋投都待命上場

相關新聞

經典賽／連續封鎖2經典賽國家隊 肯特點名荷蘭更難投

富邦悍將隊連續擊敗古巴、荷蘭兩支經典賽球隊，洋投肯特對戰兩隊都扛先發，點評兩隊戰力，他認為自己在對戰荷蘭的感覺上更棘手，...

WBC官辦熱身賽台中洲際開打 中華隊今晚迎戰中信兄弟

WBC世界棒球經典賽將於3月8日至12日在台中開打，今、明兩日在洲際棒球場舉行4場官辦熱身賽，由荷蘭、古巴、中華隊與國內...

棒球／施比受更有福！文大棒球隊寒冬送暖援助街友

昨晚（4日）文化大學棒球隊多位投手與球隊教練黃義哲、港籍校友馬偉業，自發性到台北車站發送物資援助街友，參加的球員包含有望旅美的林振瑋、選秀熱門姚恩多，以及有意挑戰職棒的鄧朝駿、施冠宇等都參與此次活動。

中職／以前會忘記出局數的申皓瑋 林哲瑄：長大了

富邦悍將隊林哲瑄去年經歷賽季報銷的大傷，今年健康重返賽場，連兩場比賽都被放在右外野，對於搶回中外野的野心，他說自己都可以...

中職／陳琥打擊有fu 兄弟二軍總仔還是盼他快回投手丘

中信兄弟隊昔日「大物」陳琥，近期因傷暫停投手訓練，跟著野手一起練球，最近開始在熱身賽上場打擊，今天面對台鋼雄鷹隊的熱身賽...

中職／沒進中華隊不要再問 林安可看小獅跳舞讚放得開

統一獅隊今天在南紡購物中心舉辦誓師大會，林安可相當搶鏡，訪談時間一拿起麥克風先宣告：「不要再問我怎麼（從中華隊）回來了」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦