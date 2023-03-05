經典賽／連續封鎖2經典賽國家隊 肯特點名荷蘭更難投
富邦悍將隊連續擊敗古巴、荷蘭兩支經典賽球隊，洋投肯特對戰兩隊都扛先發，點評兩隊戰力，他認為自己在對戰荷蘭的感覺上更棘手，但古巴還非完整體。
肯特日前對戰古巴，先發3局被敲2安打、無失分，今天碰上荷蘭則是先發4局僅被敲2安打、無失分，幫助悍將以2：1擊敗荷蘭隊。總教練丘昌榮表示，「肯特就是控球精準，讓他繼續調整，局數會慢慢拉長，照我們自己進度去走。」
肯特表示，過去在美國打球，結識不少目前在荷蘭對陣中的選手，包括被視為A組最大咖球星的波賈茲（Xander Bogaerts）。比較古巴、荷蘭打者差異，他認為古巴比較偏向針對臨場狀況發揮，荷蘭則是更細膩，對戰策略上會去應對投手投球。
兩隊打線相比，肯特表示，「就我自己投起來的感覺，荷蘭是比較難投，但古巴當時還有大聯盟選手還沒到，還不是完整陣容。」他也提到，以A組所有球隊來看，荷蘭是擁有最多曾在或正在大聯盟繳出輝煌時期選手的球隊，「面對這樣的打者，沒有失投空間。」
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