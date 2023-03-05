快訊

親證實噩耗 「金曲歌王」蕭煌奇悲痛送別74歲父親

WBC官辦熱身賽台中洲際開打 中華隊今晚迎戰中信兄弟

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
斥資4500萬元優化洲際棒球場，草皮升級、新增場邊安全隱形護網、重建投手丘及本壘板等，媲美美國大聯盟等級。記者趙容萱／攝影
斥資4500萬元優化洲際棒球場，草皮升級、新增場邊安全隱形護網、重建投手丘及本壘板等，媲美美國大聯盟等級。記者趙容萱／攝影

WBC世界棒球經典賽將於3月8日至12日在台中開打，今、明兩日在洲際棒球場舉行4場官辦熱身賽，由荷蘭、古巴、中華隊與國內職棒較勁。今晚7時中華隊與台中地主隊中信兄弟對戰，備受矚目，台中市長盧秀燕受邀為賽事開球，希望中華隊在賽場上奪得好表現。

運動局長李昱叡表示，棒球是國球，全國民眾都以最熱血的心情迎接比賽，隨著荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等各國選手抵達台中，為表達熱情歡迎，市府特別客製專屬經典賽伴手禮，每份更附有中英版謝卡，表達歡迎之意，送入教練與球員下榻的飯店，希望中華隊與各國隊伍、國際貴賓，一進房間即能感受到台中溫暖的人情味。

李昱叡說，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，台中洲際棒球場很榮幸獲選這屆正式賽場地與官辦熱身賽場地，球場歷經半年籌備，在MLB與WBC監督下，已完成設備升級並優化，包含噴灌系統更新、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護、新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建等，讓球場媲美MLB一流水準。

運動局表示，WBC世界棒球經典賽全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密。中市府積極與主辦單位MLB、中華民國棒球協會籌備賽事，定期召開跨機關協調會議，包括外賓及外隊來台規劃、安全維護、城市行銷、觀光美食、交通服務、運動文化等，全力以赴迎接賽事登場。

運動局指出，4場官辦熱身賽今日展開，中午12時由荷蘭與富邦悍將交手打頭陣、晚間7時中華隊對決中信兄弟；明日中午12時古巴對戰中信兄弟、晚間7時則由中華隊與富邦悍將交手。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

延伸閱讀

經典賽／比照日本國家隊 林立獲量身訂製裝備

經典賽／將在洲際棒球場開打 盧秀燕設宴、特製入房禮迎賓

經典賽將登場 盧秀燕為升級版洲際棒球場開箱

經典賽／開箱台中洲際棒球場 盧秀燕：媲美大聯盟水準

相關新聞

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，荷蘭隊敲出8安打，但只靠前Lamigo桃猿隊洋砲柏納帝那（Roger Bernadin...

經典賽／丘總情蒐筆記荷蘭篇 中華隊打者有突破投手機會

富邦悍將隊今天以2：1擊敗荷蘭隊，再撂倒一支經典賽國家隊，總教練丘昌榮看荷蘭軍團，認為打擊、守備俱佳，但以投手戰力來說，...

經典賽／隊友、藝人都目瞪口呆 大谷打擊練習開轟展怪力

MLB巨星大谷翔平日前從美國返日，與日本WBC代表隊合流。而在昨日對上中日龍隊熱身賽前，他的一記超大號全壘打，讓包括隊友、藝人在內的所有人都驚呆了。 賽前由投手餵球的打擊練習中，在山田哲人、源田

經典賽／小葛雷諾不打了 右膝不適退出多明尼加隊

多明尼加挑戰隊史第二座世界棒球經典賽冠軍，確定少了一門重砲，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）...

經典賽／荷蘭大聯盟級二游上菜 悍將打線也出爐

世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，洲際球場由中職富邦悍將隊迎戰荷蘭國家隊，荷蘭隊波賈茲（Xander Bogaerts）...

經典賽／先中華隊一步踏進洲際 林哲瑄讚場地大聯盟級

世界棒球經典賽今天進行官辦熱身賽，富邦悍將隊先中華隊一步踏進升格「大聯盟級」的洲際棒球場，具備大聯盟資歷的林哲瑄，掉進回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦