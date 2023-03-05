WBC官辦熱身賽台中洲際開打 中華隊今晚迎戰中信兄弟

WBC世界棒球經典賽將於3月8日至12日在台中開打，今、明兩日在洲際棒球場舉行4場官辦熱身賽，由荷蘭、古巴、中華隊與國內職棒較勁。今晚7時中華隊與台中地主隊中信兄弟對戰，備受矚目，台中市長盧秀燕受邀為賽事開球，希望中華隊在賽場上奪得好表現。

運動局長李昱叡表示，棒球是國球，全國民眾都以最熱血的心情迎接比賽，隨著荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等各國選手抵達台中，為表達熱情歡迎，市府特別客製專屬經典賽伴手禮，每份更附有中英版謝卡，表達歡迎之意，送入教練與球員下榻的飯店，希望中華隊與各國隊伍、國際貴賓，一進房間即能感受到台中溫暖的人情味。

李昱叡說，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，台中洲際棒球場很榮幸獲選這屆正式賽場地與官辦熱身賽場地，球場歷經半年籌備，在MLB與WBC監督下，已完成設備升級並優化，包含噴灌系統更新、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護、新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建等，讓球場媲美MLB一流水準。

運動局表示，WBC世界棒球經典賽全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密。中市府積極與主辦單位MLB、中華民國棒球協會籌備賽事，定期召開跨機關協調會議，包括外賓及外隊來台規劃、安全維護、城市行銷、觀光美食、交通服務、運動文化等，全力以赴迎接賽事登場。

運動局指出，4場官辦熱身賽今日展開，中午12時由荷蘭與富邦悍將交手打頭陣、晚間7時中華隊對決中信兄弟；明日中午12時古巴對戰中信兄弟、晚間7時則由中華隊與富邦悍將交手。