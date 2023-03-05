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棒球／施比受更有福！文大棒球隊寒冬送暖援助街友

聯合新聞網／ 特約邱柏勳／報導
文大棒球隊送暖活動。 文化大學棒球隊臉書
文大棒球隊送暖活動。 文化大學棒球隊臉書

昨晚（4日）文化大學棒球隊多位投手與球隊教練黃義哲、港籍校友馬偉業，自發性到台北車站發送物資援助街友，參加的球員包含有望旅美的林振瑋、選秀熱門姚恩多，以及有意挑戰職棒的鄧朝駿、施冠宇等都參與此次活動。

身為球隊教練的黃義哲更攜家帶眷與球員一起發送物資援助街友，並透露此次活動屬球員自行發起及參加，而發送物資的金費更是由球員自行募款獲得：「球隊屢屢灌輸球員『施比受更有福』的觀念並把此句話當成隊訓，而校方與球隊贊助商都認為球技好壞都是其次，更希望他們能在有能力時，盡自己所能多回饋社會，幫助更多需要幫助的人。」

據悉文化大學棒球隊每隔一段時間，就會有球員自發性舉辦類似活動，本次參與活動，同時也是今年選秀熱門的姚恩多表示：「球隊在前幾年因為一些事情造成社會觀感不佳，但我們希望透過寒冬送暖的活動，給弱勢團體們感受到溫暖，並把我們練球時不放棄的精神傳達給他們，希望這些街友能東山再起。」

街友 文化大學 台北車站 募款

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