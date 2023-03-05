中職／以前會忘記出局數的申皓瑋 林哲瑄：長大了

富邦悍將隊林哲瑄去年經歷賽季報銷的大傷，今年健康重返賽場，連兩場比賽都被放在右外野，對於搶回中外野的野心，他說自己都可以，申皓瑋也是很棒的人選，看到他成長很多，「以前常常會忘記出局數，現在就滿謹慎的。」

林哲瑄去年在新竹棒球場撲成傷兵，肩膀動刀整季報銷，今天在經典賽官辦熱身賽對荷蘭隊之戰，擔任先發第一棒、右外野手，是他在今年春訓的第二場出賽。

林哲瑄表示，其實自己很早就已經準備好了，但防護員對待他的傷勢比較謹慎，進度放慢一點，目前打、守都已可正常出賽，差在先前打實戰投打時，「感覺有很多機會，比賽就要專注一點，要找回專注度。」

悍將總教練丘昌榮指出，雖然先把林哲瑄放在右外野，但相信中外野對他也不會陌生；目前外野戰力安排的部分，中外野有申皓瑋、林哲瑄、戴云真，右外野是周佳樂、林哲瑄、戴云真，「目前還在熱身賽階段，看到開賽前誰的狀況好。」

「我覺得皓瑋本來就是個不錯的人選。」林哲瑄認為球隊需要競爭，自己需要爭取上場機會，有年輕外野手竄出頭也很棒，自己可以在旁邊輔助、教導申皓瑋，「他已經成長很多，現在在中外野會有自己的想法，這樣也很好，中外野本來就是要多觀察打者，發現到什麼要通知左右外野手，我覺得他現在這點做得很好。」

林哲瑄坦言，「皓瑋之前可能會比較…常常忘記出局數之類的，現在就滿謹慎的，也是副隊長了，慢慢會比較有責任感，學習怎麼帶領球隊。」