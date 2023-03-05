經典賽／荷蘭大聯盟級二游上菜 悍將打線也出爐
世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，洲際球場由中職富邦悍將隊迎戰荷蘭國家隊，荷蘭隊波賈茲（Xander Bogaerts）、史構普（Jonathan Schoop）先發，大聯盟級二游套餐立刻端上菜。
荷蘭隊連續兩屆殺進經典賽四強，今年陣容依舊滿滿星光，今天對富邦悍將隊，波賈茲擔任第3棒、游擊手，史構普第5棒二壘手，兩名現役大聯盟球員扛起中線守備及中心棒次。
波賈茲才剛跟簽下11年2.8億（約新台幣85.7億）的巨型合約，10年生涯打擊率2成92，累積156轟、683分打點，第三度參加經典賽。
荷蘭先發打線
1.Jurickson Profar 左外野手
2.Roger Bernadina 中外野手
3.Xander Bogaerts 游擊手
4.Didi Gregorius 一壘手
5.Jonathan Schoop 二壘手
6.Wladimir Balentien 指定打擊
7.Richie Palacios 右外野手
8.Chadwick Tromp 捕手
9.Andrelton Simmons 三壘手
先發投手：Shairon Martis
富邦悍將先發打線
1.林哲瑄 右外野手
2.王正棠 二壘手
3.王勝偉 游擊手
4.蔣智賢 一壘手
5.張進德 指定打擊
6.申皓瑋 中外野手
7.張冠廷 左外野手
8.戴培峰 捕手
9.李宗賢 三壘手
先發投手：肯特
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言