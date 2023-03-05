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經典賽／荷蘭大聯盟級二游上菜 悍將打線也出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽官辦熱身賽開打，荷蘭隊波賈茲（Xander Bogaerts）。記者蘇志畬／攝影
世界棒球經典賽官辦熱身賽開打，荷蘭隊波賈茲（Xander Bogaerts）。記者蘇志畬／攝影

世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，洲際球場由中職富邦悍將隊迎戰荷蘭國家隊，荷蘭隊波賈茲（Xander Bogaerts）、史構普（Jonathan Schoop）先發，大聯盟級二游套餐立刻端上菜。

荷蘭隊連續兩屆殺進經典賽四強，今年陣容依舊滿滿星光，今天對富邦悍將隊，波賈茲擔任第3棒、游擊手，史構普第5棒二壘手，兩名現役大聯盟球員扛起中線守備及中心棒次。

波賈茲才剛跟簽下11年2.8億（約新台幣85.7億）的巨型合約，10年生涯打擊率2成92，累積156轟、683分打點，第三度參加經典賽。

荷蘭先發打線

1.Jurickson Profar 左外野手

2.Roger Bernadina 中外野手

3.Xander Bogaerts 游擊手

4.Didi Gregorius 一壘手

5.Jonathan Schoop 二壘手

6.Wladimir Balentien 指定打擊

7.Richie Palacios 右外野手

8.Chadwick Tromp 捕手

9.Andrelton Simmons 三壘手

先發投手：Shairon Martis

富邦悍將先發打線

1.林哲瑄 右外野手

2.王正棠 二壘手

3.王勝偉 游擊手

4.蔣智賢 一壘手

5.張進德 指定打擊

6.申皓瑋 中外野手

7.張冠廷 左外野手

8.戴培峰 捕手

9.李宗賢 三壘手

先發投手：肯特

經典賽 WBC風雲 富邦悍將 荷蘭

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