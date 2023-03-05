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經典賽／先中華隊一步踏進洲際 林哲瑄讚場地大聯盟級

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊林哲瑄。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊林哲瑄。記者陳宛晶／攝影

世界棒球經典賽今天進行官辦熱身賽，富邦悍將隊先中華隊一步踏進升格「大聯盟級」的洲際棒球場，具備大聯盟資歷的林哲瑄，掉進回憶的漩渦，「感覺有回到以前大聯盟使用的場地。」

經典賽A組預賽在台中開打，為了迎接這場暌違6年舉辦的比賽，大聯盟派駐8名工作人員、耗時約兩個月，重新整理洲際棒球場，球場草皮由原本的百慕達草混入耐寒的黑麥草，調整厚實度，紅土在不同區域也有不同比例，增加黏性的同時也顧及到排水性，球場平整度大幅提升。

中華隊晚間要在官辦熱身賽面對中信兄弟隊，在那之前，悍將隊先一步踏進升級後的洲際球場，總教練丘昌榮直呼場地很棒，「草皮和土的質地都很不一樣，交界處幾乎切齊。」

林哲瑄也說：「感覺回味以前大聯盟使用的場地，整理很好，紅土也是，剛剛稍微在外野踩一下，很密，和台灣不太一樣。」申皓瑋開玩笑稱感覺可以露營了。

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