快訊

南投立委補選失利 朱立倫鞠躬致歉：努力不夠、檢討再出發

明清晨4縣市防10度以下低溫 未來3天各地早晚溫差恐達10度以上

蔡培慧擊敗老將林明溱 學者分析綠營複製2022「這打法」

中職／陳琥打擊有fu 兄弟二軍總仔還是盼他快回投手丘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊陳琥。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳琥。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊昔日「大物」陳琥，近期因傷暫停投手訓練，跟著野手一起練球，最近開始在熱身賽上場打擊，今天面對台鋼雄鷹隊的熱身賽也打了兩打席，二軍總教練林明憲認為他打起來有手感，但對他的期許還是希望他盡快回到投手丘。

陳琥在2月27日對統一獅隊的熱身賽就曾打擊，第8局代打遭到三振，當時就曾引起球迷討論是否要棄投從打，但球隊澄清是因他的手傷暫時無法進行投手訓練，為了維持身體強度，安排他先跟著野手訓練。

兄弟今天與雄鷹的熱身賽有電視轉播，球迷得以透過鏡頭看到陳琥的打擊樣貌，今天先是在第6局一壘有人時站上打擊區，打向二壘的強勁滾地球，遭到二壘手黃秉揚美技攔下完成雙殺，第9局的打席則是選到保送。

林明憲表示，不會太去在意陳琥打擊的結果，但他打起來感覺滿有手感的，「還是希望他能盡快恢復，回到他最愛的投手丘上好好表現。」

陳琥 台鋼雄鷹 統一獅

延伸閱讀

中職／拐氣！雄鷹一壘手脫褲整理儀容 1球就斷兄弟大局

WBC官辦熱身賽雲林上場 回顧斗六棒球場的經典首役

經典賽／大谷未上場！日本投手遭打爆 熱身賽2：7敗給中日

經典賽／官辦熱身賽5日中華對戰兄弟 預售票房逾8千張

相關新聞

中職／拐氣！雄鷹一壘手脫褲整理儀容 1球就斷兄弟大局

中信兄弟、台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場進行自辦熱身賽，雄鷹先發投手「小阿甘」陳冠豪投1局失血5分，但兄弟也在比賽後段浮現...

中職／陳琥打擊有fu 兄弟二軍總仔還是盼他快回投手丘

中信兄弟隊昔日「大物」陳琥，近期因傷暫停投手訓練，跟著野手一起練球，最近開始在熱身賽上場打擊，今天面對台鋼雄鷹隊的熱身賽...

木棒聯賽／穀保延長賽擊敗普門 奪6冠獨居賽史第一

高中木棒聯賽冠軍戰穀保家商與普門中學一路僵持，穀保延長賽靠再見高飛犧牲打以1比0拿下睽違5屆奪冠、隊史第6冠，冠軍數超越...

中職／獅隊公布年度主視覺 胡智爲占據C位天未亮已集結

統一獅隊今天在南紡購物中心舉辦誓「獅」大會，公布球隊2023年度主視覺形象，今年委由應對視覺形象整合（React Vis...

木棒聯賽／東體「快如閃電」奪季軍 教練球員哭成一片

高中木棒聯賽台東體中打出「快如閃電」球風，今天投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍，賽後球員、教練哭成...

木棒聯賽／楊俊楓打出代表作 畢業讀空軍官校追夢

高中木棒聯賽台東體中野手楊俊楓今天季軍戰2安3打點，幫助球隊以10比1、5局拿勝；楊俊楓嚮往在天空飛的感覺，高中畢業要就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦