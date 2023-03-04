中職／陳琥打擊有fu 兄弟二軍總仔還是盼他快回投手丘

中信兄弟隊昔日「大物」陳琥，近期因傷暫停投手訓練，跟著野手一起練球，最近開始在熱身賽上場打擊，今天面對台鋼雄鷹隊的熱身賽也打了兩打席，二軍總教練林明憲認為他打起來有手感，但對他的期許還是希望他盡快回到投手丘。

陳琥在2月27日對統一獅隊的熱身賽就曾打擊，第8局代打遭到三振，當時就曾引起球迷討論是否要棄投從打，但球隊澄清是因他的手傷暫時無法進行投手訓練，為了維持身體強度，安排他先跟著野手訓練。

兄弟今天與雄鷹的熱身賽有電視轉播，球迷得以透過鏡頭看到陳琥的打擊樣貌，今天先是在第6局一壘有人時站上打擊區，打向二壘的強勁滾地球，遭到二壘手黃秉揚美技攔下完成雙殺，第9局的打席則是選到保送。

林明憲表示，不會太去在意陳琥打擊的結果，但他打起來感覺滿有手感的，「還是希望他能盡快恢復，回到他最愛的投手丘上好好表現。」