中職／沒進中華隊不要再問 林安可看小獅跳舞讚放得開

統一獅隊今天在南紡購物中心舉辦誓師大會，林安可相當搶鏡，訪談時間一拿起麥克風先宣告：「不要再問我怎麼（從中華隊）回來了」，不練舞的他，今天也在現場看8位「小獅」變裝秀舞技，最滿意林詔恩、黃勇傳放很開。

獅隊誓師大會現場由4位球星陳鏞基、胡金龍、唐肇廷、林安可，以及UniGirls一同走秀展現新球衣及商品。率先登場的「金鏞」勾手放閃，展示猛獅英雄主題球衣，胡金龍笑說：「穿上這件球衣，感覺自己都變年輕了。」

接著出場的唐肇廷與Yuki走秀相當專業，身穿Hero白色T-SHIRT搭配頭巾。壓軸登場的林安可跟瑟七，則是展示年度口號「LIONS-UP」短T，平時喜歡釣魚的林安可提到最喜歡頭上戴的漁夫帽，之後去釣魚可以戴。

4位球星輪流在台上接受訪談，走過漫長復健路的唐肇廷，去年下半季傷癒歸隊，他分享：「季後和傑憲赴日訓練收穫很多，希望今年球季用得上，因為TAKE賢拜（潘武雄）也退休了，比賽後半段自己責任也會變得比較大，所以就是準備好自己面對新球季。」

未能進入經典賽中華隊正選名單的林安可，一拿到麥克風就先宣告「不要再問我怎麼回來了」，讓在場的球迷笑聲不斷。林安可表示，「去中華隊集訓期間，大家都是中職各隊好手還有旅外好手，看外面的世界再回來，覺得自己還不夠，回來要更努力。」

活動壓軸是新人舞蹈表演，去年選進的八位選手包括投手宋文華、林詔恩、尹柏淮、鄭副豪，以及野手黃勇傳、林培緯、潘磊、田子杰，全員換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技，林詔恩、黃勇傳跳得最賣力，不練舞的林安可在一旁看，笑說兩位學弟放得開。

林詔恩更獲其他幾位選手公認跳最好，宋文華爆料：「詔恩平時私下話很少，講話很小聲，但排練的時候就放很開，跳舞的時候比較像真的他。」林詔恩結束表演換回球衣，又變回害羞內向的樣子，他說：「因為練一天而已，一直忘記舞步，所以就放開來跳。」