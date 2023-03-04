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中職／沒進中華隊不要再問 林安可看小獅跳舞讚放得開

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊推出新商品，林安可跟瑟七展示年度口號「LIONS-UP」短T。圖／統一獅隊提供
統一獅隊推出新商品，林安可跟瑟七展示年度口號「LIONS-UP」短T。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在南紡購物中心舉辦誓師大會，林安可相當搶鏡，訪談時間一拿起麥克風先宣告：「不要再問我怎麼（從中華隊）回來了」，不練舞的他，今天也在現場看8位「小獅」變裝秀舞技，最滿意林詔恩、黃勇傳放很開。

獅隊誓師大會現場由4位球星陳鏞基、胡金龍、唐肇廷、林安可，以及UniGirls一同走秀展現新球衣及商品。率先登場的「金鏞」勾手放閃，展示猛獅英雄主題球衣，胡金龍笑說：「穿上這件球衣，感覺自己都變年輕了。」

接著出場的唐肇廷與Yuki走秀相當專業，身穿Hero白色T-SHIRT搭配頭巾。壓軸登場的林安可跟瑟七，則是展示年度口號「LIONS-UP」短T，平時喜歡釣魚的林安可提到最喜歡頭上戴的漁夫帽，之後去釣魚可以戴。

4位球星輪流在台上接受訪談，走過漫長復健路的唐肇廷，去年下半季傷癒歸隊，他分享：「季後和傑憲赴日訓練收穫很多，希望今年球季用得上，因為TAKE賢拜（潘武雄）也退休了，比賽後半段自己責任也會變得比較大，所以就是準備好自己面對新球季。」

未能進入經典賽中華隊正選名單的林安可，一拿到麥克風就先宣告「不要再問我怎麼回來了」，讓在場的球迷笑聲不斷。林安可表示，「去中華隊集訓期間，大家都是中職各隊好手還有旅外好手，看外面的世界再回來，覺得自己還不夠，回來要更努力。」

活動壓軸是新人舞蹈表演，去年選進的八位選手包括投手宋文華、林詔恩、尹柏淮、鄭副豪，以及野手黃勇傳、林培緯、潘磊、田子杰，全員換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技，林詔恩、黃勇傳跳得最賣力，不練舞的林安可在一旁看，笑說兩位學弟放得開。

林詔恩更獲其他幾位選手公認跳最好，宋文華爆料：「詔恩平時私下話很少，講話很小聲，但排練的時候就放很開，跳舞的時候比較像真的他。」林詔恩結束表演換回球衣，又變回害羞內向的樣子，他說：「因為練一天而已，一直忘記舞步，所以就放開來跳。」

統一獅隊去年選進的八位選手換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技。圖／統一獅隊提供
統一獅隊去年選進的八位選手換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技。圖／統一獅隊提供
「金鏞」連線放閃，胡金龍、陳鏞基展示猛獅英雄主題球衣。圖／統一獅隊提供
「金鏞」連線放閃，胡金龍、陳鏞基展示猛獅英雄主題球衣。圖／統一獅隊提供
統一獅隊去年選進的八位選手換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技。圖／統一獅隊提供
統一獅隊去年選進的八位選手換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技。圖／統一獅隊提供

林安可 中華隊 唐肇廷

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