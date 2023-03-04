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中職／拐氣！雄鷹一壘手脫褲整理儀容 1球就斷兄弟大局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹、中信兄弟隊今天進行自辦熱身賽，雄鷹一壘手顏郁軒脫褲子整理儀容。圖／截圖自轉播畫面
台鋼雄鷹、中信兄弟隊今天進行自辦熱身賽，雄鷹一壘手顏郁軒脫褲子整理儀容。圖／截圖自轉播畫面

中信兄弟、台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場進行自辦熱身賽，雄鷹先發投手「小阿甘」陳冠豪投1局失血5分，但兄弟也在比賽後段浮現不穩，去年選秀第7指名的18歲左投張祖恩負責第8局，遇到守備釀禍，單局丟掉4分，兩軍都僅一個半局有分數進帳，雄鷹終場以4：5輸給兄弟。

雄鷹由陳冠豪先發，第一局就遭遇大亂流，一出局後先是保送岳政華、再被陳偉漢敲安，曾頌恩的安打先敲回1分，保送林吳晉瑋後， 林志綱安打帶有2分打點，林瑞均在一、二壘有人時打向中外野形成安打，加上守備失誤，讓兄弟再跑回2分。

陳冠豪面對下一棒又先處於0好2壞球數落後，原已準備投球的他朝一壘方向看了一眼後退下投手丘，原來是一壘手顏郁軒正脫褲子整理儀容，罕見狀況讓轉播球評黃忠義都笑說：「呵呵，一壘手，原來是把衣服稍微整理一下，讓投手稍微喘口氣。」陳冠豪下一球就讓李承恩打向中外野遭到接殺，拐氣成功，讓兄弟一局上的攻勢終止在5分大局沒有繼續延燒。

陳冠豪最終先發1局共用44球，被敲4安打、2保送，丟掉5分。

雄鷹一路處於0：5落後，在第8局等到機會，張祖恩以保送開局，後續孫易伸安打、紀慶然保送形成滿壘，紀慶然在一壘上雖因妨礙守備形成出局數，廖奕安打在捕手前方的高彈跳球因投捕處理不及，雄鷹跑回第1分，廖奕安也賺到一支內野安打。兄弟二壘手周委宏隨後連續兩個失誤，加上有機會完成的雙殺沒完成，3個play都送分，讓雄鷹單局追回4分。

紀慶然 台鋼雄鷹

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