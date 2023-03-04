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木棒聯賽／穀保林盛恩展現王牌架式 劉俊緯拿打擊、打點獎

中央社／ 嘉義4日電
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）穀保家商4日勇奪隊史第6冠，投手林盛恩後援穩守，展現王牌架式，獲最佳9人投手獎肯定。 中央社
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）穀保家商4日勇奪隊史第6冠，投手林盛恩後援穩守，展現王牌架式，獲最佳9人投手獎肯定。 中央社

高中木棒聯賽穀保家商拿下隊史第6冠，林盛恩後援穩守展現王牌架式、拿下最佳9人投手獎，隊長劉俊緯關鍵打點，也拿下打擊、打點獎，劉俊緯笑說：「2年前的小蝌蚪蛻變成青蛙了」。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰穀保家商今天冠軍戰與普門中學交手鏖戰至延長賽第8局，穀保後援投手林盛恩2.2局無失分、展現壓制力，劉俊緯敲出再見高飛犧牲打，率隊以1比0拿下隊史第6冠、也是睽違5屆的冠軍。

穀保總教練周宗志表示，林盛恩在高一時就已經有王牌架式，只是那時候經驗值還沒有這麼高，後來多次大賽磨練，還有U18世界盃的經驗，投球的心態更完整，今天面對張力這麼大的場面，也可以平常心投、沒有特別亢奮，表現很不錯。

林盛恩一直都是國內外球探關注的焦點，具有旅外實力，此次木棒聯賽表現很亮眼，拿下冠軍戰勝投，也獲頒最佳9人投手獎。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4日由穀保家商拿下隊史第6冠，隊長劉俊緯敲出再見高飛犧牲打，率隊奪冠；且劉俊緯打擊表現亮眼，以5成64拿下打擊獎第一名、15分打點拿下打點獎。 中央社
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4日由穀保家商拿下隊史第6冠，隊長劉俊緯敲出再見高飛犧牲打，率隊奪冠；且劉俊緯打擊表現亮眼，以5成64拿下打擊獎第一名、15分打點拿下打點獎。 中央社

穀保隊長劉俊緯今天延長賽8局上場打擊機會，敲出致勝打點，他表示上場前總教練周宗志有鼓勵他，劉俊緯也自信的回頭跟下一棒打者林佳緯說：「你可以去準備灑水慶祝了，交給我就好了」，果然兌現承諾。

被問起這座冠軍的意義，劉俊緯表示，陣中很多球員都是從高一開始打木棒聯賽，終於拿下冠軍，他也笑說就像球迷網路上的留言，「2年前的小蝌蚪終於成長蛻變成青蛙了」；劉俊緯打擊表現亮眼，以5成64拿下打擊獎第一名，15分打點拿下打點獎。

穀保家商 普門中學 棒球

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