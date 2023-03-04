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中職／獅隊上半季5檔主題活動 還有大力水手卜派日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今天舉辦新球季誓師大會，公布上半季五檔主題日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天舉辦新球季誓師大會，公布上半季五檔主題日。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天舉辦新球季誓師大會，公布上半季五檔主題日，首波主題日將從4月3日的主場開幕戰起跑，推出「1號英雄開戰，強獅來襲」，分別在台南、澄清湖規畫一系列以球迷為主的主題活動，展開新球季。

獅隊今年主場賽事規畫台南45場、花蓮7場、澄清湖5場、天母1場及嘉義市2場，上半季周末假日賽事，球團規畫4月3到9日「1號英雄開戰，強獅來襲」、4月22及23日「棒籃雙獅-1童趣冒險」、5月12到14日「府城獅吼宮—吼力發大財」、6月3及4日「大力水手POPEYE Baseball Day」、6月13到18日「臺南400-府城市民日」，五大行銷主題活動。

統一獅隊今天舉辦新球季誓師大會，公布上半季五檔主題日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天舉辦新球季誓師大會，公布上半季五檔主題日。圖／統一獅隊提供

獅隊上半季主題日賽事門票，將於3月6日中午12點到8日11點59分開放2023年獅卡會員優先購票，8日中午12點到10日11點59分為兆豐聯名卡優先購票，10日中午12點起全面開賣。

本次開放預售門票場次為獅隊主場上半季主場賽事，但 5月12到14日的3場比賽，因活動細節細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。

2023年獅隊與兆豐銀行聯合作，推出主場例行賽線上預售及現場購票，刷統一獅聯名卡購買內野全票享獨家限量5折起優惠。網路線上預售優惠票，採「限定區域」購買，平日提供250張，假日提供1200張，而現場優惠購票使用兆豐卡或兆豐聯名卡，採現場提供之座位為主，平日合併計算1000張，假日合併計算1000張，售完為止。

統一獅 水手

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