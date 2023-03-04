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木棒聯賽／孫易磊好投奪MVP 受劉致榮激勵先讀大學再拚旅外

中央社／ 嘉義4日電
高中木棒聯賽穀保家商投手孫易磊4日冠軍戰扛起先發，5.1局無失分是奪冠功臣、拿下大會MVP。 中央社
高中木棒聯賽穀保家商投手孫易磊4日冠軍戰扛起先發，5.1局無失分是奪冠功臣、拿下大會MVP。 中央社

高中木棒聯賽穀保家商投手孫易磊冠軍戰扛起先發，5.1局無失分是奪冠功臣、拿下大會MVP，從小國際賽磨練，加上看到劉致榮成功案例，高中畢業打算先到大學磨練、等旅外機會。

穀保家商高三投手孫易磊今天在高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰先發，對普門中學投5.1局僅被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，幫助球隊守住局面，讓球隊保有延長賽搶勝機會，穀保最終以1比0拿下隊史第6冠，孫易磊是MVP。

穀保總教練周宗志看見孫易磊的拚勁，知道他在乎這個比賽，周宗志提到，在木棒聯賽開打前就有跟孫易磊溝通，希望他在每個階段都至少要負擔一場先發，雖然陣中高二的投手質不錯，但身為高三的學長，還是要扮演關鍵的角色。

孫易磊表示，木棒聯賽第1場出賽時調整其實不好，後面漸入佳境，今天冠軍戰投到6局其實不想退場，但教練說後面交給林盛恩處理，也算剛剛好，提早讓林盛恩上場適應，延長賽林盛恩也掌握的很好。

高中木棒聯賽4日冠軍戰，穀保家商與普門中學一路僵持，穀保延長賽靠著再見高飛犧牲打以1比0拿下睽違5屆冠軍，孫易磊（圖）先發好投拿MVP。 中央社
高中木棒聯賽4日冠軍戰，穀保家商與普門中學一路僵持，穀保延長賽靠著再見高飛犧牲打以1比0拿下睽違5屆冠軍，孫易磊（圖）先發好投拿MVP。 中央社

孫易磊直言這座冠軍「意義重大」，穀保上一次奪冠是孫易磊的哥哥孫易伸高中時期，孫易磊透露哥哥前一天有傳訊息給他，「哥哥跟我說上一次穀保奪冠是他，這次我們也要拿下來，很開心完成約定。」

孫易磊今年畢業決定先大學磨練，他表示旅外是從小的夢想，有了國手資歷跟國外球隊對戰後，覺得外國的球員很強、想要出國挑戰看看，旅美好手劉致榮是哥哥的朋友，看到劉致榮成功的例子後，更堅定想要到國外的想法，劉致榮也有鼓勵他，「有能力就拚看看、不要讓自己後悔。」

孫易磊此次木棒聯賽投打二刀，打擊方面總計8場出賽共21打數敲出12支安打，打擊率5成71，投球方面總計投20.1局僅失1分、拿下3勝，表現亮眼。

孫易磊表示，目前投打都會練，教練團也有建議，兩邊都兼著練，看國外球隊看中哪個部分再說，此次木棒聯賽投打表現都在預期內。

穀保家商 劉致榮

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