中職／獅隊公布年度主視覺 胡智爲占據C位天未亮已集結

統一獅隊今天在南紡購物中心舉辦誓「獅」大會，公布球隊2023年度主視覺形象，今年委由應對視覺形象整合（React Visual）設計，結合年度口號「LIONS UP」以及搭配英雄球衣「迷彩」，以這兩者調性做為主軸發展，投手胡智爲占據主視覺C位。

主視覺畫面中，獅隊在太陽還沒升起的早晨，就像一支精實部隊，早已在球場集結並舉起大旗蓄勢待發，準備在即將到來的球季征戰沙場。球員在畫面中呈現較輕鬆的姿態，但眼神卻有如身旁具有攻擊性的獅子，露出鋒利的鬥志，凸顯球員在平時扎實訓練之下，充滿準備痛擊各項挑戰的自信感。

以平面視覺美學來說，此次設計多處運用了不平衡的協調，例如靜態的球員與侵略性的獅子、冷調的夜空與暖調的日出、後景的台南城市與前景的空曠荒野、方正的畫面與傾斜的地平線等，增加年度主視覺的藝術性，並創造出衝突的美感。

獅隊今年主視覺以胡智爲為首，搭配林岱安為作戰指揮中心，而外野三鬼陳傑憲、林安可、蘇智傑為攻擊重心，帶領新世代古林睿煬、林靖凱、林子豪齊心向前。

獅隊今天也公布年度視覺30秒出場動畫，2019年起獅隊與白鹿動畫合作，每年推出全新視覺動畫，今年度獅隊視覺動畫結合忠利打鐵店、關仔嶺水火同源、二寮日出、烏山頭水庫及台南球場景點拍攝，其中「忠利打鐵店」是六甲區僅存的打鐵舖，目前已傳承至第三代蘇勇達，透過千錘百鍊打鐵匠，象徵堅毅的焠鍊出決心，光與熱使能量釋放，經由萬物穿梭蔓延，焰火終將聚集誕生。