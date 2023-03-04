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木棒聯賽／穀保延長賽擊敗普門 奪6冠獨居賽史第一

中央社／ 嘉義4日電
高中木棒聯賽冠軍戰4日穀保家商與普門中學一路僵持，穀保延長賽靠再見高飛犧牲打以1比0奪冠，睽違5屆再重返榮耀，拿下隊史第6冠，獨居奪冠數第一。 中央社
高中木棒聯賽冠軍戰4日穀保家商與普門中學一路僵持，穀保延長賽靠再見高飛犧牲打以1比0奪冠，睽違5屆再重返榮耀，拿下隊史第6冠，獨居奪冠數第一。 中央社

高中木棒聯賽冠軍戰穀保家商普門中學一路僵持，穀保延長賽靠再見高飛犧牲打以1比0拿下睽違5屆奪冠、隊史第6冠，冠軍數超越平鎮，穀保總教練周宗志表示，還有很多細膩度要加強。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰今天在嘉義市立棒球場舉行，穀保家商與普門中學交手，兩隊比賽前半段都沒能拿下分數，兩隊正規7局打完0比0僵持不下。

突破僵局制延長賽8局上，普門沒能拿下分數，8局下穀保靠著保送、劉俊緯再見高飛犧牲打順利奪冠；穀保木棒聯賽累積6冠、獨居奪冠數第一。

穀保先發投手孫易磊今天總計用73球投5.1局僅被敲出2支安打無失分、無關勝敗，普門6局進攻1人出局、二壘有人時，穀保換上投手林盛恩後援登板，凍結普門攻勢，林盛恩後援用21球投2.2局，沒被敲出安打、無失分，拿下勝投。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰4日在嘉義市立棒球場舉行，由穀保家商與普門中學交手，穀保延長賽靠再見高飛犧牲打以1比0奪冠，拿下隊史第6冠。圖為賽後高三球員與教練團合影。 中央社
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰4日在嘉義市立棒球場舉行，由穀保家商與普門中學交手，穀保延長賽靠再見高飛犧牲打以1比0奪冠，拿下隊史第6冠。圖為賽後高三球員與教練團合影。 中央社

周宗志表示，今天兩任高三投手都有把負責的局數完成、表現很好，會選擇把賽會MVP給孫易磊，主要是孫易磊先發有把場面控制住，才讓球隊有後面突破僵局制拿勝的機會，6局孫易磊其實不想退場，但用球數已經偏多，溝通過後換投，但可以明顯感受到他的拚勁。

穀保繼106學年度後、睽違5屆再重返榮耀，拿下隊史第6冠，但周宗志笑說感覺有點慢，前幾屆都有機會，但都在冠亞軍戰失利，這是訓練上還要加強的地方，尤其是細膩度，今天也有蠻多隱形的失誤，還好最後有拿下冠軍。

穀保家商 普門中學

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