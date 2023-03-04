木棒聯賽／鶯歌奪殿軍隊史最佳 教頭王傳家還看見韋宏亮成長

高中木棒聯賽鶯歌工商昨天4強延長賽輸球、氣力放盡，今天季軍戰不敵台東體中、拿下殿軍，是隊史最佳成績，鶯歌總教練王傳家盼球員吸收成長，高二戰力整齊、期待明年更突破。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）鶯歌工商打出好成績、直闖4強，昨天4強與普門中學交手，延長賽一度取得5分領先，但沒能穩守，最後被逆轉吞敗。

鶯歌今天與台東體中打季軍戰，投手群也沒能壓制，打擊方面僅靠著林鉑濬1局有適時安打拿下唯一1分，終場以1比10、5局吞敗，但拿下殿軍也已經是隊史最佳成績；鶯歌總教練王傳家表示，昨天那場輸球後感覺球員就軟掉了。

王傳家表示，這批球員素質不錯，只是缺乏經驗、尤其是野手，整體來說投手群表現在預期中，野手臨場掌控要再加油，但這批球員多是高二球員，高二投手戰力也很整齊，之後把不足的地方彌補起來，加上生力軍再加進來，「我蠻期待明年他們的表現」。

王傳家也特別提到，這個年齡層的球員，有時候有點表現可能就容易自滿，也會一直提醒他們，只要還是選手的一天就不能自滿，要不斷地往上、往前，才可以突破自己，比賽輸贏很重要，但能夠從中吸收經驗、成長更重要。

鶯歌奪殿軍隊史最佳 王傳家看見韋宏亮成長

高中木棒聯賽鶯歌工商今天季軍戰不敵台東體中，但拿下殿軍已是隊史最佳成績，鶯歌總教練王傳家點名投手韋宏亮扮演球隊晉級重要的角色，韋宏亮則自評高中階段球質、抗壓都有提升。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰鶯歌工商拿下殿軍、改寫隊史最佳成績紀錄，高二投手韋宏亮也是球探關注的焦點，但韋宏亮第4階段開始就沒有出賽，總教練王傳家解釋，韋宏亮手有點不舒服，在重要比賽關鍵時刻缺了他是很大的損失，但球員的未來更重要、讓他先休息。

王傳家表示，韋宏亮在木棒聯賽第2、3階段扮演很重要的角色，表現帶給球隊很大的幫助，球隊可以打到最後階段，要謝謝他前面比賽的好表現，也看到他的成長。

韋宏亮第3階段最後一場比賽與高苑工商交手時出賽，賽後手有點不舒服，王傳家表示，韋宏亮自己也很生氣關鍵時刻有狀況，但教練團鼓勵他放寬心，已經盡到責任、好好休息。

韋宏亮自評此次木棒聯賽表現還不錯，球速和壓制性都不錯，很可惜第4階段沒辦法上場，看隊友在場上比賽有點手癢，雖然覺得可惜但也沒辦法。

韋宏亮從高一開始就是教練團很看好的投手戰力，他自評高中階段球質和抗壓、續航力都有提升。