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木棒聯賽／楊俊楓打出代表作 畢業讀空軍官校追夢

中央社／ 嘉義4日電
高中木棒聯賽台東體中野手楊俊楓（左2）4日季軍戰2安3打點，幫助球隊以10比1、5局搶勝、拿下季軍。 中央社
高中木棒聯賽台東體中野手楊俊楓（左2）4日季軍戰2安3打點，幫助球隊以10比1、5局搶勝、拿下季軍。 中央社

高中木棒聯賽台東體中野手楊俊楓今天季軍戰2安3打點，幫助球隊以10比1、5局拿勝；楊俊楓嚮往在天空飛的感覺，高中畢業要就讀空軍官校，離開棒球雖然不捨，「決定了就勇敢追夢」。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰由台東體中與鶯歌工商交手，台東體中6棒打者楊俊楓今天打擊有表現，1局球隊平手時適時安打幫助球隊超前比數，2局再敲安打、替球隊多添2分保險分，單場3打數敲2安，貢獻3分打點，幫助球隊搶勝、拿下季軍。

台東體中總教練陳峰岳表示，楊俊楓是東體國中部直升上高中的球員，在訓練各方面都很自律，自我要求也很高，木棒聯賽前面階段打得不錯，後面狀況稍微掉下來，但他很拚、教練團也願意給他機會，前面幾場打得很悶，今天算是打出聯賽代表作。

楊俊楓表示，上一個階段有點小低潮，昨天4強關鍵時刻沒能有表現，今天最後一場比賽，告訴自己平常心、相信自己可以做得到，也謝謝教練願意相信給機會。

賽後教練勉勵球員時，教練團、球員哭成一片，楊俊楓表示，前兩屆都在8強止步，今年大家凝聚力很強、團結是東體最大的優勢，才可以有所突破。

楊俊楓透露，從小嚮往飛官在天空飛的感覺、很帥，高中畢業後會去就讀空軍官校，離開從小到高中最喜歡的棒球，多少會捨不得，但決定好了就放手追夢，今天最後一場比賽沒有顧慮，放手表現、不留遺憾。

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