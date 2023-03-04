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木棒聯賽／東體「快如閃電」奪季軍 教練球員哭成一片
高中木棒聯賽台東體中打出「快如閃電」球風，今天投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍，賽後球員、教練哭成一片，總教練陳峰岳希望球員們能以台東體中為榮。
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰今天由台東體中與鶯歌工商交手，鶯歌工商1局上先馳得點，東體1局下有攻勢，靠著接連觸身球保送、陳佳賢適時安打扳平比數，楊俊楓安打、幫助球隊超前比數，再靠著接連安打、盜壘戰術，單局拿下4分。
台東體中攻勢不斷，2局、3局都各拿下3分，加上陽崧儒後援4.2局無失分、好投壓制，拿下季軍、刷新隊史木棒聯賽最佳成績。
賽後教練團、球員哭成一片，陳峰岳表示，很辛苦這批球員，也謝謝他們這段時間的努力，很多球員是國中部直升的球員，3年前國中部在國中硬式聯賽打下冠軍，大家覺得理所當然升上高中也要有成績，多少會有壓力，球員們都戰戰兢兢。
陳峰岳表示，高中階段看到球員們很多的成長，是讓教練團感到最窩心、最有成就感的地方，或許有些高三球員畢業之後就沒有繼續打球了，有些要選秀、或者到大學打球，高中聯賽最後一場比賽希望他們留下美好回憶，以後回想起高中生活還可以拿出來討論，「希望他們以台東體中為榮，他們是台東體中的驕傲。」
陳峰岳提到，昨天鶯歌4強在突破僵局制大比分領先又被逆轉輸球其實很傷，這場比賽東體穩紮穩打，靠著戰術、腳程，打出東體快狠準、「快如閃電」的真正球風。
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