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世界棒球經典賽8日台中登場 洲際球場周邊交管規畫出爐

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
世界棒球經典賽賽事期間，中市交通局規畫周圍路線交通管制，建議自行駕車民眾，配合規畫區域行駛、停車。圖／台中市政府提供
世界棒球經典賽賽事期間，中市交通局規畫周圍路線交通管制，建議自行駕車民眾，配合規畫區域行駛、停車。圖／台中市政府提供

世界棒球經典賽8日起將於台中洲際棒球場舉行，吸引國內外球迷共襄盛舉。為 應賽事期間湧入人潮，中市交通局將於3月5日、6日、8日至12日，早上9時至凌晨12時，於球場周邊實施交通管制，建議民眾多搭乘「捷運轉乘公車」前往球場，避開車流。

交通局長葉昭甫表示，為避免世界棒球經典賽，大量車流壅塞周邊道路，賽事期間上午9時起，實施交通管制至凌晨12時，管制路段分別為四平路(環中路一段至崇德十九路)、洲際路(豐樂一街至四平路)、洲際一街(洲際路至崇德十九路)，禁止一般車輛進入。

另崇德十九路(豐樂一街至崇德路三段)則實施彈性管制，待洲際棒球場附設汽機車立體停車場滿場後，啟動交通管制，車輛只出不進。

葉昭甫指出，洲際棒球場附設汽機車立體停車場，提供約汽車1216格、機車2735格。另市府在球場的東、西側周邊區域也規畫停車空間，民眾亦可將車輛停放於未管制白線及路邊停車格，以不打擾當地居民出入為原則。

交通局建議，開車行駛國道1號(下大雅交流道)、國道3號(霧峰系統交流道)的外縣市朋友，可將車輛停放於球場東側、未管制白線及路邊停車區域；行駛台74線(崇德路出口)及市區道路的市民朋友，可將車輛停放於球場西側的未管制白線及路邊停車區域，皆步行約5至10分鐘即可抵達球場。

葉昭甫提醒，賽事期間人潮、車流多，將加強取締違規停放車輛，籲請民眾配合現場指引牌面、交管人員指揮通行；球場周邊主要道路包括崇德路、環中路及昌平路車流量大，恐易塞車，建議市民朋友可多搭乘「捷運轉乘公車」避開車流。

世界棒球經典賽賽事期間，中市交通局規畫周圍路線交通管制。圖／台中市政府提供
世界棒球經典賽賽事期間，中市交通局規畫周圍路線交通管制。圖／台中市政府提供

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