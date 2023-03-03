快訊

未來一周迎好天氣！北部日夜溫差大僅這地區有午後雨

挺高端疫苗「有效安全、副作用低」 陳建仁點1原因：不會再採購

木棒聯賽／重演5年前冠軍對決 普門險勝強碰穀保

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
111學年度高中木棒聯賽，穀保家商張峻瑋後援4.1局失1分守成。圖／學生棒聯提供
111學年度高中木棒聯賽，穀保家商張峻瑋後援4.1局失1分守成。圖／學生棒聯提供

111學年度高中木棒聯賽冠軍戰將重演5年前對決戲碼，普門中學驚險晉級後，要挑戰隊史首冠，穀保家商則是要力拚106學年度後再次重返榮耀。

木棒聯賽近4年冠軍都由平鎮高中壟斷，穀保家商在107到109學年度都在冠軍戰失手，上一次奪冠時，對手正是普門中學，穀保以9：5拿下勝利。

穀保今年先在8強擊敗勁敵平鎮，今天的4強賽則是由高二投手張峻瑋強力後援，投4.1局僅失1分，以3：2險勝台東體中，闖進冠軍戰，明天將爭取隊史第六冠。

普門中學在4強戰與鶯歌工商打得難分難捨，前7局雙方1：1平手，進入延長賽後，鶯歌先在8局上灌進5分，不過8局下普門也展開連串攻勢，靠林劭威敲出追平安打，最後在滿壘時獲得四壞保送擠回勝利分。

重返冠軍戰，普門總教練洪榮宏賽後心情激動，「延長賽被得5分，本來大勢已去，平常心面對，差3分也不能作戰，就讓他們自己打，感謝球員這麼拚，讓我很感動。」

洪榮宏也指出，這三年來球員很辛苦，忍受他的教學功課以及帶兵方式，鋁棒組拿到亞軍打下江山，木棒組也希望他們能打出自己的江山，至於明天的冠軍戰則是一樣平常心，「盡最大努力，希望幫小孩子放鬆，就看臨場表現。」

111學年度高中木棒聯賽，普門中學滿壘時獲得四壞保送直接擠回分數，拿下冠軍賽門票。圖／學生棒聯提供
111學年度高中木棒聯賽，普門中學滿壘時獲得四壞保送直接擠回分數，拿下冠軍賽門票。圖／學生棒聯提供

普門中學 穀保家商 平鎮高中

延伸閱讀

木棒聯賽／普門延長賽贏鶯歌闖冠軍戰 盼打下江山

木棒聯賽／東體王天穎跑出全壘打吞敗 仍要拚隊史最佳季軍

木棒聯賽／鼓保張峻瑋化解滿壘危機 自曝有向林盛恩學球路

木棒聯賽／與東體苦戰1分險勝 穀保重返冠軍戰

相關新聞

中職／熱機完畢！林智勝轟2分砲 林哲瑄歸隊首戰敲安

味全龍隊與富邦悍將隊今天自辦熱身賽，兩隊都有亮點，龍隊強打「大師兄」林智勝轟出2分砲，小編還幽默標注「還沒300轟」，悍...

中職／「統一神全」首度出賽就敲雙安 詹子賢滿貫砲轟走勝利

統一獅、中信兄弟隊今天進行熱身賽，本季化身「統一神全」的林益全，今天首度實戰出賽，3打數敲出2安打，兄弟則靠詹子賢第5局...

木棒聯賽／重演5年前冠軍對決 普門險勝強碰穀保

111學年度高中木棒聯賽冠軍戰將重演5年前對決戲碼，普門中學驚險晉級後，要挑戰隊史首冠，穀保家商則是要力拚106學年度後...

木棒聯賽／普門延長賽贏鶯歌闖冠軍戰 盼打下江山

高中木棒聯賽普門中學4強與鶯歌工商鏖戰至延長賽第8局，靠著再見保送以7比6拿勝、睽違5屆再闖冠軍戰，賽後總教練洪榮宏情緒...

木棒聯賽／東體王天穎跑出全壘打吞敗 仍要拚隊史最佳季軍

高中木棒聯賽台東體中展現韌性，今天4強賽與穀保家商交手兩度取得領先，「快腳」王天穎還跑出場內全壘打，但比賽後半段沒能穩守...

木棒聯賽／鼓保張峻瑋化解滿壘危機 自曝有向林盛恩學球路

高中木棒聯賽4強穀保家商與台東體中交手，3局滿壘危機穀保換上張峻瑋登板，張峻瑋成功化解，後援4.1局失1分最速150公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦