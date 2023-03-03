木棒聯賽／重演5年前冠軍對決 普門險勝強碰穀保
111學年度高中木棒聯賽冠軍戰將重演5年前對決戲碼，普門中學驚險晉級後，要挑戰隊史首冠，穀保家商則是要力拚106學年度後再次重返榮耀。
木棒聯賽近4年冠軍都由平鎮高中壟斷，穀保家商在107到109學年度都在冠軍戰失手，上一次奪冠時，對手正是普門中學，穀保以9：5拿下勝利。
穀保今年先在8強擊敗勁敵平鎮，今天的4強賽則是由高二投手張峻瑋強力後援，投4.1局僅失1分，以3：2險勝台東體中，闖進冠軍戰，明天將爭取隊史第六冠。
普門中學在4強戰與鶯歌工商打得難分難捨，前7局雙方1：1平手，進入延長賽後，鶯歌先在8局上灌進5分，不過8局下普門也展開連串攻勢，靠林劭威敲出追平安打，最後在滿壘時獲得四壞保送擠回勝利分。
重返冠軍戰，普門總教練洪榮宏賽後心情激動，「延長賽被得5分，本來大勢已去，平常心面對，差3分也不能作戰，就讓他們自己打，感謝球員這麼拚，讓我很感動。」
洪榮宏也指出，這三年來球員很辛苦，忍受他的教學功課以及帶兵方式，鋁棒組拿到亞軍打下江山，木棒組也希望他們能打出自己的江山，至於明天的冠軍戰則是一樣平常心，「盡最大努力，希望幫小孩子放鬆，就看臨場表現。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言