木棒聯賽／重演5年前冠軍對決 普門險勝強碰穀保

111學年度高中木棒聯賽冠軍戰將重演5年前對決戲碼，普門中學驚險晉級後，要挑戰隊史首冠，穀保家商則是要力拚106學年度後再次重返榮耀。

木棒聯賽近4年冠軍都由平鎮高中壟斷，穀保家商在107到109學年度都在冠軍戰失手，上一次奪冠時，對手正是普門中學，穀保以9：5拿下勝利。

穀保今年先在8強擊敗勁敵平鎮，今天的4強賽則是由高二投手張峻瑋強力後援，投4.1局僅失1分，以3：2險勝台東體中，闖進冠軍戰，明天將爭取隊史第六冠。

普門中學在4強戰與鶯歌工商打得難分難捨，前7局雙方1：1平手，進入延長賽後，鶯歌先在8局上灌進5分，不過8局下普門也展開連串攻勢，靠林劭威敲出追平安打，最後在滿壘時獲得四壞保送擠回勝利分。

重返冠軍戰，普門總教練洪榮宏賽後心情激動，「延長賽被得5分，本來大勢已去，平常心面對，差3分也不能作戰，就讓他們自己打，感謝球員這麼拚，讓我很感動。」