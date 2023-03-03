中職／「統一神全」首度出賽就敲雙安 詹子賢滿貫砲轟走勝利

統一獅、中信兄弟隊今天進行熱身賽，本季化身「統一神全」的林益全，今天首度實戰出賽，3打數敲出2安打，兄弟則靠詹子賢第5局的滿貫砲炸開差距，終場以9：5擊敗獅隊。

兩軍今天在屏東中信園區過招，林益全擔任先發第3棒、一壘手，首打席就是一支深遠的左外野方向二壘打，第2打席則是掃向右外野的一壘打，雙安展現好手感。

兄弟由余謙先發，投1局被敲3安打、失1分，最快球速147公里；陳柏豪接手2局，被敲3安打，第3局因三壘手王政順失誤開局，再被林靖凱敲二壘打丟掉1分。

獅隊由洋投布雷克先發，投3局失1分，兄弟首局由李聖裕、張志豪兩支安打串聯先打下1分。

江承諺從第4局接手投球，詹子賢先敲安打，黃韋盛補上二壘打，形成一、三壘有人，先以高飛犧牲打追回1分，福來喜再揮二壘打挹注1分打點；兄弟在第5局李聖裕、張志豪、陳子豪皆敲安上壘後，詹子賢補上滿貫砲，後續張仁瑋、宋晟睿還是安打連連，單局灌進6分，擴大為9：3領先。

獅隊以林靖凱3打席都是安打最亮眼，包括1支陽春砲，林益全、林安可皆是雙安。