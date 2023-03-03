木棒聯賽／普門延長賽贏鶯歌闖冠軍戰 盼打下江山

高中木棒聯賽普門中學4強與鶯歌工商鏖戰至延長賽第8局，靠著再見保送以7比6拿勝、睽違5屆再闖冠軍戰，賽後總教練洪榮宏情緒激動落淚，也盼球員們在木棒也打起自己的江山。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強普門今天與鶯歌交手，普門6局打完1比0領先，7局鶯歌靠著保送、安打、盜壘、高飛犧牲打跑回追平分。

兩隊正規7局打完1比1僵持不下，延長賽突破僵局制，8局上，鶯歌靠著單局4安、1保送，一口氣攻下5分，普門展現韌性，8局下張育豪二壘打先送回2分，再靠著觸身球保送、高昱希、林劭威適時安打送回追平分，普門延續攻勢，再靠野手選擇攻占滿壘，最後選到再見保送拿下勝利。

賽後普門總教練洪榮宏情緒一時難以平復，坐在休息區拭淚，他表示很感動，「這群小朋友3年來很辛苦，忍受我的教學風格，感謝他們這麼拚」，也坦言延長賽一口氣被拿下5分本來以為大勢已去，沒想到球員們沒有放棄。

洪榮宏表示，普門在111學年度高中鋁棒聯賽拿下亞軍，也曾在鋁棒聯賽奪冠，有鼓勵球員，已經在鋁棒聯賽打下江山，期許他們在木棒聯賽也打起自己的江山。

普門木棒聯賽隊史最佳成績為106學年度亞軍，此次再闖冠軍戰，明天將與穀保家商爭冠，洪榮宏表示，有鼓勵球員平常心、盡最大的努力，冠亞軍戰大家都有機會，就看臨場的表現。

木棒聯賽張育豪攻守俱佳 教頭：善用智慧的捕手

高中木棒聯賽普門中學高一捕手張育豪臨危授命扛起先發捕手的位置，今天4強攻守俱佳，單場2安2打點率隊搶勝，總教練洪榮宏稱讚他是會善用智慧的捕手、頭腦很精明。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強普門中學今天與鶯歌工商交手，普門主戰捕手林劭倫因為昨晚意外腳趾受傷，高一捕手張育豪接到通知，關鍵比賽扛起先發捕手重責，表現也出乎教練團的期待。

張育豪其實練捕手沒有很久，國三時因為陣中捕手戰力不足改練捕手，但他很喜歡捕手的位置，「場上必須很專注、一點分心的機會都沒有」，今天配球大膽、相信隊友的守備。

張育豪今天引導投手有功，打擊也有表現，單場敲2安，延長賽第8局關鍵二壘打延續攻勢，總教練洪榮宏稱讚張育豪是很會善用智慧的捕手，身高182公分、身材雖然高大，給人活動會比較遲鈍的感覺，但他頭腦很精明，會觀察對手攻擊狀況、擊球落點。

張育豪表示，預賽階段雖然也有先發機會，但關鍵4強要扛先發捕手還是會有點緊張，學長有鼓勵大膽去做，自評捕手區塊優點是會思考怎麼引導投手，缺點是兩好球之後沒能給投手好的配球建議、很容易被打。

延長賽8局上就被對手攻下5分，張育豪坦言雖然也會有可能追不回來的想法，8局下打擊機會，大膽進攻、球來就打，很開心有好的結果。

林劭威木棒聯賽當英雄 U18培訓受刺激求進步

高中木棒聯賽普門中學游擊手林劭威能在關鍵時刻當英雄，今天4強與鶯歌工商交手，林劭威延長賽敲出追平比數安打率隊搶勝，U18世界盃培訓受刺激求進步，盼守備下功夫拚國手。

普門中學今天在111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強與鶯歌工商交手，兩隊正規7局打完1比1僵持不下，突破僵局制的延長賽8局上鶯歌一口氣攻下5分，8局下普門靠著接連安打串聯，林劭威適時安打幫助球隊扳平比數，普門再靠著滿壘再見保送以7比6拿勝、晉級冠軍戰。

普門總教練洪榮宏稱讚林劭威心理素質好，常常能在關鍵時刻當英雄，從高一開始就木棒組的球員，表現一直都很穩定。

高二的林劭威也有入選去年U18世界盃棒球賽培訓隊，但最後沒有留在正選名單中，林劭威表示，到培訓隊去抱持著學習的心態，培訓隊中有許多好手，也有受到刺激。

林劭威提到，在培訓隊中都會觀察同樣是游擊手的穀保家商劉俊緯，「他的守備範圍很廣」，也在培訓隊過程中觀察團隊凝聚的氣氛很棒。

林劭威今天延長賽有關鍵一擊，他表示上場就是抓直球打、變化球放掉，教練和隊友也一直鼓勵把自信拿出來，雙胞胎弟弟林劭倫因為受傷沒辦法出賽，想連他的份一起在場上表現。

明天將與穀保家商爭冠，林劭威表示，最想對決的投手是林盛恩，因為先前在U18培訓隊藍白賽時被林盛恩三振、想要報仇一下。