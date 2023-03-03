中職／熱機完畢！林智勝轟2分砲 林哲瑄歸隊首戰敲安

味全龍隊與富邦悍將隊今天自辦熱身賽，兩隊都有亮點，龍隊強打「大師兄」林智勝轟出2分砲，小編還幽默標注「還沒300轟」，悍將隊「釣蝦」林哲瑄則是迎來回歸首戰，首打席就敲安，最終是龍隊以8：1擊敗悍將隊。

悍將與龍隊今天在斗六副球場交手，林智勝扛起第四棒、一壘手，全場3打數2安打，而且都是長打，手感十分火燙，貢獻3分打點，第3棒拿莫伊漾則在1局下敲回第1分。

林智勝1局上首打席敲出飛球出局，不過3局下的二壘打帶有1分打點，幫助球隊突破1：1僵局，取得領先；5局下面對洋投安得勝，林智勝更是在1出局一壘有人時，把球扛出右外野全壘打牆，一發2分砲將比數拉開到4：1，他也在6局上守備大幅更替時退場休息。

林智勝去年球季敲出10轟，生涯全壘打數來到299支，今年球季續拚里程碑，不過熱身賽當然不算在內，龍隊負責文字轉播的小編也提醒球迷冷靜「還沒300轟」，龍隊今年例行賽首戰在4月2日作客對上中信兄弟，主場首戰則是7日在天母球場舉行。

另外7局下龍隊則是靠著悍將隊二壘、游擊手接連失誤得到1分；雖然分數領先但仍續打9局下，龍隊再靠保送、失誤、安打形成滿壘，瑪仕革斯‧俄霸律尼安打敲回2分打點，陳思仲再補上高飛犧牲打1分打點，最後因投手達到設定用球數強制結束比賽。

悍將隊今天也有好消息，3月份首場自辦賽就由林哲瑄擔任開路先鋒、右外野手，這是他回歸之後的首戰，1局上馬上就敲出三壘方向內野安打，再靠王正棠、蔣智賢兩支安打回來得分，3局上則是敲出滾地球出局，到5局上被代打換下場，總計2打數1安打。