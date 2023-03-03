木棒聯賽／東體王天穎跑出全壘打吞敗 仍要拚隊史最佳季軍

高中木棒聯賽台東體中展現韌性，今天4強賽與穀保家商交手兩度取得領先，「快腳」王天穎還跑出場內全壘打，但比賽後半段沒能穩守吞敗，明天力拚季軍、盼改寫隊史紀錄。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強台東體中今天與穀保家商交手，台東體中3局上王天穎跑出場內全壘打，幫助球隊取得1比0領先。

台東體中5局上1比1平手時再起攻勢，杜禹鋒率先敲出二壘打、靠著暴投跑回分數，再度取得超前；但5局下，沒能穩守；終場以2比3吞敗、4強止步，明天爭取最佳季軍成績。

東體總教練陳峰岳表示，速度本來就是球隊的優勢，王天穎腳程很快，在球隊中可以排進前3名，那時看到球在外野落地就沒有停留、一路衝回本壘。

今天比賽1分差輸球，陳峰岳指出，賽前有抓穀保可能會用哪些投手、球隊也有情蒐，知道穀保的先發投手蕭齊控球可能沒有這麼好，穀保的教練團也有發現，當機立斷2局就換投，穀保今天排出的投手並非打不到，2局搶攻本壘沒有得分比較可惜。

陳峰岳透露賽後有鼓勵球員，穀保陣中都是頂尖的球員，是這個年齡層世界第一、第二的球員，比賽可以打這麼接近，雖然結果不是最完美，但也肯定球員們的表現，明天季軍戰是球隊在這屆木棒聯賽最後一場比賽，要全力拿下來，力拚改寫隊史最佳成績。

東體木聯防禦率佳捕手有功 林宇鴻、許家勤懂配球

高中木棒聯賽台東體中此次投手群防禦率亮眼，今天4強面對穀保家商僅有2分責失分，總教練陳峰岳放手給捕手群配球，先發捕手林宇鴻有配球筆記本，透露今天策略是「慢慢球」。

111學年度高中木棒聯賽台東體中此次投手群表現亮眼，今天賽前投手群防禦率僅0.69，僅次於普門中學，台東體中今天4強與穀保家商交手，投手群合計送出5次三振，失掉3分（2分責失分），賽後投手群防禦率上升至0.81。

雖然4強以2比3吞敗止步，僅能拚最佳季軍成績，總教練陳峰岳對於投捕表現很滿意，除了感謝投手教練高龍偉把投手群狀況調整的很好外，也提到捕手群林宇鴻、許家勤下足功夫，都會互相討論，教練基本上放手讓捕手配球，投手當天狀況如何捕手最清楚，也是給他們學習的機會。

林宇鴻是今天的先發捕手，被問起今天對穀保打線的策略，他笑說：「慢慢球」，林宇鴻和穀保家商林盛恩是國中同學，今天也引導投手對林盛恩投出三振。

林宇鴻笑說太熟悉林盛恩了，「太清楚他的弱點，打擊會一直衝，今天以柔克剛，快慢快慢搭配，他還問我三振那球是好球嗎？我回他，沒有壞球的餘地。」

林宇鴻、許家勤平時都會觀察對手，也有各自準備「配球筆記本」，兩人都是高三，現階段都是打算先到大學隊磨練，林宇鴻自評打擊還沒有這麼穩定，等到有成績再說。