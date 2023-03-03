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木棒聯賽／與東體苦戰1分險勝 穀保重返冠軍戰

中央社／ 嘉義3日電
穀保險勝東體重返木棒聯賽冠軍戰！圖為昨日四強獲勝後球員擊掌慶祝ㄩ 中央社
穀保險勝東體重返木棒聯賽冠軍戰！圖為昨日四強獲勝後球員擊掌慶祝ㄩ 中央社

高中木棒聯賽4強穀保家商與台東體中交手比賽陷入苦戰，穀保張峻瑋後援化解滿壘危機，投4.1局失1分，穀保5局下追分，終場以3比2拿勝、重返冠軍戰，穀保總教練周宗志也提醒球員不能鬆懈。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強穀保家商與台東體中交手，台東體中比賽前半段攻勢不斷，3局上王天穎跑出場內全壘打，幫助球隊取得1比0領先。

穀保4局下追分，靠著孫易磊安打、投手犯規上到二壘、滾地球上三壘，再靠著野手選擇跑回追平分，東體5局上再起攻勢，杜禹鋒率先敲出二壘打、靠著暴投跑回分數、再度取得超前。

穀保5局下追分，1人出局後靠著林盛恩安打、滾地球、林佳緯安打送回追平分，穀保攻勢延續，再靠著保送、張鐿騰適時安打送回致勝分。

穀保4強陷入苦戰拿勝，總教練周宗志坦言比較意外一點，東體的先發投手于智權應該是能攻擊得到的投手，但第1局有機會沒有得分蠻傷的，可能球員心態有點鬆懈。

周宗志賽後有特別提醒球員不能輕敵，因為覺得對方投手有辦法攻擊得到，反而在攻擊上沒有很確實，現在各隊都有情蒐，會針對弱點攻擊，場上不能鬆懈，不管對上什麼對手都要把自己該做的做好。

穀保今天由投手蕭齊先發，投1.2局被敲2支安打，投出1次三振、2次保送無失分，黃仲翔中繼投1局被跑出1支場內全壘打、失掉1分，張峻瑋危機登板穩守，投4.1局失掉1分、拿下勝投。

周宗志表示，今天本來就設定3名高二投手負責，蕭齊有一點可惜，如果開賽打線攻下分數，他的投球局數應該可以再拉長，黃仲翔有受到場內全壘打影響，目前指叉、指叉變速都有練，希望拿一顆當決勝球，壓制力會更好。

穀保家商

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