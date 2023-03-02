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MOE Sports舉行線上成果發表 邀陳玟卉、謝長亨暢談

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
MOE Sports舉行線上成果發表記者會，並邀請舉重選手陳玟卉及棒球傳奇謝長亨暢談與Moe Sports合作經驗。圖／Moe Sports提供
MOE Sports舉行線上成果發表記者會，並邀請舉重選手陳玟卉及棒球傳奇謝長亨暢談與Moe Sports合作經驗。圖／Moe Sports提供

MOE Sports今天於線上舉行記者會並推出三大亮點及三大特色，三大亮點包括「訂閱數增加16000人」、「網路節目觀看成效」以及「網路節目多元改變」，三大特色包括「4種不同類型網路節目」、「多元賽事轉播」及「22位體壇人物參與節目製作」，記者會現場邀請舉重選手陳玟卉棒球傳奇「草總」謝長亨暢談他們與Moe Sports的合作經驗。

MOE Sports 創新網路運動節目，結合民間、體育名人，從學生聯賽至國內外大小賽事一手包辦，去年更進一步推出【運動看門道】、【Podcast - 賽事一把抓】、【選手年度形象片】以及【運動星來講】等多類型網路節目，暨提供資源挹注，也讓民眾認識到運動的各個面向，並忠實記錄運動員的點滴及感動時刻，不斷的推陳出新，為體壇注入活泉。

這次的線上記者會除了一睹精彩節目Highlight影片，更邀請到「東京奧運銅牌好手陳玟卉」及「棒球傳奇草總謝長亨」共襄盛舉，陳玟卉及「草總」謝長亨分別參與今年MOE Sports【年度形象片】及【賽事一把抓】節目錄製，讓民眾深入了解運動項目和選手的可貴精神及體育從業人員的點點滴滴，例如陳玟卉克服心魔，以挑戰者之姿突破極限獲得銅牌榮耀以及「草總」謝長亨一生深耕體育界不留餘力，所有精彩的故事由MOE Sports如實記錄，使民眾不斷的發現體壇中更多類似的人物，更多於體育領域中持續不懈的「運動魂」。

「MOE Sports」YouTube 網路頻道自103 年推出，從初期僅有學生運動賽事轉播，到中期增加了國內外大小運動賽事的直播，近年來因應時代潮流，製作 Podcast、形象片等新穎的影片，讓整體頻道形象變得多元創新。

陳玟卉 謝長亨 棒球

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