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木棒聯賽／曾偉喆開轟「敬禮」又勝投 鶯歌大勝壽山闖4強

中央社／ 嘉義2日電
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽持續展開，鶯歌工商（圖）2日交手壽山高中，終場由鶯歌以15比5、6局拿勝挺進4強，改寫隊史最佳成績。圖為鶯歌球員比賽中得分，互相敬禮致意。（學生棒球聯盟提供）
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽持續展開，鶯歌工商（圖）2日交手壽山高中，終場由鶯歌以15比5、6局拿勝挺進4強，改寫隊史最佳成績。圖為鶯歌球員比賽中得分，互相敬禮致意。（學生棒球聯盟提供）

木棒聯賽鶯歌工商8強與壽山高中交手，鶯歌曾偉喆投打俱佳，6局開轟又中繼勝投，鶯歌跟上「張育成熱」、有攻勢得分比出敬禮手勢慶祝，終場以15比5、6局拿勝晉級4強，改寫隊史最佳成績。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強鶯歌工商今天與壽山高中交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，5局打完5比5戰成平手。

鶯歌6局搶分，林鉑濬率先敲出安打、攻勢串聯擋不住，鶯歌單局敲出7安，獲得1次保送、1次觸身球保送，曾偉喆單局2次打擊機會都敲安打，包括1發2分砲，鶯歌6局一口氣攻下10分，提前拿下比賽勝利。

曾偉喆今天手感火燙，單場5打席選到1次四壞保送，敲出3支安打，貢獻2分打點，也在4局1人出局、壘上有人危機登板中繼，投1.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，球隊拿勝、曾偉喆是勝投。

近期世界棒球經典賽台灣隊野手張育成在自辦熱身賽敲安時會比出「敬禮」手勢，鶯歌跟上熱潮，曾偉喆今天開轟後，休息區球員列隊比出敬禮慶祝手勢。

鶯歌過去隊史木棒聯賽最佳成績為第7名，今天拿勝晉級4強、改寫隊史紀錄，明天將與普門中學爭冠軍戰門票。

張育成

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