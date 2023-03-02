木棒聯賽／東體重返4強 投手群壓制力夠是關鍵

高中木棒聯賽台東體中8強與美和中學交手，前5局打線受制，6局攻勢串聯，邱賢嘉敲出追平安、陳佳賢敲出致勝安，以3比1拿勝，睽違3屆重返4強，總教練陳峰岳點出團隊投手防禦率漂亮是關鍵。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強今天開打，台東體中與美和中學交手，面對美和中學側投手古平岳、比賽前半段難以突破，5局打完還沒有敲出安打、0比1落後。

東體6局突破封鎖，陽念祖率先敲出安打、短打推進，邱賢嘉關鍵二壘打送回追平分，也把古平岳打退場，陳佳賢抓準換投時機，再補上二壘打，幫助球隊送回致勝分，東體再靠著高飛球、暴投多跑回1分保險分。

東體今天由李育朋先發主投，總計投2局失掉1分責失分，陽益政3局提前上班，中繼4局無失分、拿下勝投，邱賢嘉6局打回追平分、7局上登板救援，投1局無失分，替球隊守住勝利。

東體總教練陳峰岳表示，面對球速慢、怪投類型的投手，打者適應能力慢，加上8強張力大，球員們打起來感覺綁手綁腳，6局有提醒調整站位，往前面站一點、把球帶進來，6局把握機會搶分。

東體此次多場比賽都是低比分拿勝，陳峰岳也特別提到今年投手教練高龍偉把投手戰力調整很到位，今天賽前團隊木棒聯賽投手群防禦率僅0.67，等於只要打線能拿下2分、就有很大機會贏球，可以闖進4強、投手戰力提升也是關鍵。

台東體中上一次打入木棒聯賽4強是108學年度，當年拿下殿軍、是隊史最佳成績，今年重返4強，明天將與穀保家商爭冠軍戰門票，陳峰岳表示，面對穀保不是沒有贏的機會，4強算是達成賽前設定目標、追平隊史紀錄，但也希望可以更近一步、甚至有機會闖進冠軍戰。

邱賢嘉打4棒任終結者扛住壓力 木棒聯賽敲追平安

台東體中邱賢嘉（圖）在高中木棒聯賽前半段受傷，儘管打擊狀況沒有調整到最好，但打4棒又當終結者角色扛住壓力，2日8強敲追平比數二壘打，又後援1局成功關門，一解悶氣、壓力釋放。 中央社

台東體中邱賢嘉在高中木棒聯賽前半段受傷，儘管打擊狀況沒有調整到最好，但打4棒又當終結者角色扛住壓力，今天8強敲追平比數二壘打，又後援1局成功關門，一解悶氣、壓力釋放。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強台東體中今天與美和中學交手，東體前5局打線受制、沒能敲出安打，0比1落後，6局關鍵時刻邱賢嘉敲出二壘打，送回球隊追平分，下一棒打者陳佳賢再補上二壘打，幫助球隊超前比數，東體再靠著暴投跑回團隊第3分，終場以3比1拿勝晉級4強。

邱賢嘉今天投打有表現，敲出追平比數二壘打，7局上又登板關門，投1局被敲1支安打、無失分，替球隊守住勝利；東體總教練陳峰岳表示，比賽前半段落後，球員們自然有壓力，6局打出第一支安打後，彼此喊聲激勵、氣勢也帶出來。

陳峰岳透露，邱賢嘉在木棒聯賽第一階段時有傷，直到第2、3階段才開始打，也悶了許久，他是球隊的中心棒次第4棒、又是終結者，教練團不希望給予壓力、一直鼓勵他，今天敲出關鍵安打，算是壓力釋放。

邱賢嘉表示，先前腳有點不舒服，此次木棒聯賽打擊狀況沒有調整到最好，今天比賽前半段都沒能敲出安打，6局上場打擊，想著把球打扎實，把壘上的跑者送回本壘。

扛4棒又是終結者，邱賢嘉坦言壓力不小，但投手、打擊兩邊都喜歡，照著平常的訓練做、不會想太多，自評打擊的優勢是揮棒速度快，投球優勢是不會害怕與打者對決。邱賢嘉畢業後暫時不打算挑戰選秀，目前考慮大學或社會隊，認為自己能力還不夠面對職棒層級的球隊，還是先磨練。

陽益政螃蟹球犀利有反差萌 木棒聯賽勝投晉4強

台東體中高三投手陽益政（圖）拿手螃蟹球很犀利，2日高中木棒聯賽8強登板，中繼4局無失分、率隊晉級4強拿下勝投。 中央社

台東體中高三投手陽益政拿手螃蟹球很犀利，今天高中木棒聯賽8強登板，中繼4局無失分、率隊晉級4強拿下勝投，東體總教練陳峰岳透露陽益政場下瘋癲、場上威風，很有「反差萌」。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強台東體中與美和中學交手，台東體中投手陽益政今天3局提前上班，中繼投4局無失分、凍結美和攻勢，球隊比賽後半段反攻，東體以3比1拿勝晉級4強。

東體總教練陳峰岳表示，美和的前半段棒次攻勢好，今天觀察到先發投手被打的球比較扎實，3局當機立斷讓陽益政登板中繼、守住分差；陽益政今年高三畢業將挑戰中職選秀，陳峰岳透露陽益政場上場下的「反差萌」，場下瘋瘋癲癲，場上危機處理能力很好，「球商很高」。

陳峰岳表示，陽益政高中3年心態上成熟很多，他的球質很好，變化球的控制也比往年好很多，場上怎麼投球，球的軌跡怎麼跑、怎麼進入好球帶，陽益政都很有自己的想法。

陽益政表示，今天賽前教練沒有特別說要準備，臨時接到提前登板的投球任務，上場想辦法放鬆心情，策略是丟進好球帶讓打者打，陽益政也對自己的螃蟹球很有自信，「球路很刁鑽，變化的幅度有變大、速度也有提升。」

陽益政透露，這顆變速球是國三時球隊教練歐鴻齊教他，投到高二下學期時開始得心應手，可以運用這顆球讓打者打不好、搶好球數，自評優勢是協調性佳、變化球好。