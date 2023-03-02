中職／穿上客場新龍袍 劉基鴻向球迷喊話：想看到紅海

味全龍隊今天在天母球場舉行季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，2023年度「龍眾一心」全新主視覺揭曉，客場球衣也有新改版，主場開幕周更邀請盧廣仲、五堅情聯袂帶來精采演出。

味全龍發布的2023年度主視覺「龍眾一心」，以團結、凝聚為主要設計概念，呈現出龍隊成員彼此間互相扶持、並肩作戰的團隊精神，並透過隊型排列展現強大氣勢。

同時味全龍也展示了2023年度全新戰袍，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示以紅、金兩色設計的客場球衣，劉基鴻表示，這件客場球衣穿起來感覺很帥，「希望今年去客場比賽看向外野時是滿滿紅海。」林凱威則說：「穿上去感覺大家團結一心，希望能在客場拿下每場勝利。」