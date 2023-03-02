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中職／穿上客場新龍袍 劉基鴻向球迷喊話：想看到紅海

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天在天母球場舉行季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，並推出2023年度全新客場球衣，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊今天在天母球場舉行季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，並推出2023年度全新客場球衣，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊今天在天母球場舉行季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，2023年度「龍眾一心」全新主視覺揭曉，客場球衣也有新改版，主場開幕周更邀請盧廣仲、五堅情聯袂帶來精采演出。

味全龍發布的2023年度主視覺「龍眾一心」，以團結、凝聚為主要設計概念，呈現出龍隊成員彼此間互相扶持、並肩作戰的團隊精神，並透過隊型排列展現強大氣勢。

同時味全龍也展示了2023年度全新戰袍，由龍隊球星劉基鴻林凱威穿著展示以紅、金兩色設計的客場球衣，劉基鴻表示，這件客場球衣穿起來感覺很帥，「希望今年去客場比賽看向外野時是滿滿紅海。」林凱威則說：「穿上去感覺大家團結一心，希望能在客場拿下每場勝利。」

而天母主場開幕戰一向是所有龍迷最期待的盛事之一，今年開幕戰最受矚目的亮點，當屬球團特別以龍「仲」一心、龍眾有「情」為主題，分別邀請實力唱將盧廣仲及超人氣團體五堅情，分別擔任4月8日、9日的演出嘉賓。

味全龍隊開幕戰票價及贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊開幕戰票價及贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天在天母球場舉行季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，並推出2023年度全新客場球衣，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊今天在天母球場舉行季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，並推出2023年度全新客場球衣，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示。記者蘇志畬／攝影

味全龍 劉基鴻 林凱威

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