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中職／小龍女新成員4+1 超人氣網紅當練習生

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影

味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，今日於天母球場舉行，所屬啦啦隊「小龍女」也迎來4位新成員，分別是由練習生升為正式成員的霖霖、小蛙，以及來自職籃T1台啤英熊隊的昆娜、蘿拉。

龍隊表示，霖霖和小蛙於去年中加入小龍女練習生，通過長時間的努力和培訓，展現出非凡的舞蹈和表演能力；昆娜和蘿拉則在台啤英熊隊主場中，憑藉熱情和活力渲染全場氣氛，在眾多球迷心中有著相當高的評價。

此外小龍女練習生也新增了一名成員，小珍奶是擁有超過16萬IG追蹤的超人氣網紅，曾被譽為科技業女神，龍隊表示，相信有她們加入，小龍女新球季將會有更加出色的表現，也為球迷們帶來更加難忘的體驗。

球團也特別邀請球迷朋友，開幕戰一起來體驗味全龍將在天母主場推出的全新餐飲品牌「Dragons Kitchen狂龍廚房」，不僅有球迷最喜愛的熱狗堡等球場小吃，還有吉拿棒、主場頭盔冰淇淋等吸睛美食。

而貴賓餐飲服務也迎來重磅升級，以道地港式粵菜聞名、廣受饕客好評的「吉品海鮮餐廳」，將為天母球場VIP包廂打造專屬菜單，並精心融入「龍皇蝦餃」、「XO醬龍膽石斑」等特色招牌菜，讓球迷們在享受比賽的同時，也能感受到味全龍專屬的美食樂趣。

味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」展示新球季開幕系列戰入場贈品。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」也迎來4位新成員，分別是霖霖、小蛙、昆娜、蘿拉，還有新增一名練習生小珍奶。記者蘇志畬／攝影
味全龍季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，所屬啦啦隊「小龍女」也迎來4位新成員，分別是霖霖、小蛙、昆娜、蘿拉，還有新增一名練習生小珍奶。記者蘇志畬／攝影

台啤英熊 味全龍 啦啦隊

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