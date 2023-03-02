棒球／經典賽集訓被王建民調一下 文大投手林振瑋學到新武器

文化大學王牌投手林振瑋，日前支援經典賽集訓繳出優異表現，因此受到關注，他坦言支援集訓獲益良多，更有給擔任投手教練的王建民「調一下」，並透露在去年打完U23世界盃時，一度有機會旅日，但在經過跟家人討論後，仍決定留在文化等待更好的機會。

林振瑋在近日結束支援國家隊的任務後表示，這次跟著學長們參加集訓獲得很多學長鼓勵：「集訓時，很多有旅外經驗前輩都叫我不要心急，努力把自己準備好，機會來臨時才有能力把握住。」更透露經過建民教練調整後，控球方面變更好，還學到教練的招牌伸卡球當作新武器。

談及未來動向時林振瑋坦言，在U23結束時曾有旅日機會，但當時仍想挑戰大聯盟，因此選擇繼續留在台灣磨練，「當時日本U23的教練曾來詢問我，是否有興趣旅日看看，但在經過思考過後，覺得自己表現仍不穩定因此未答應。」

此外這位文化當家王牌也表示，學生生涯很可能會在這學期結束，希望能帶領球隊獲得更好的成績：「從梅花旗到大專盃，球隊都有機會爭冠，可惜最後都吃「鍋貼」，希望能在這學期最後兩個賽事，台啤盃跟春季聯賽幫助球隊拿下更好的成績，並讓球隊氣氛提升。