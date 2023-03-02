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中職／未來3年與緯來合作 味全領隊：相當興奮

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍今天在天母球場舉辦季前發布會暨緯來電視網簽約儀式味全龍領隊丁仲緯（後排右二起）、中職秘書長楊清瓏、緯來電視網總經理鄭資益出席。記者蘇志畬／攝影
味全龍今天在天母球場舉辦季前發布會暨緯來電視網簽約儀式味全龍領隊丁仲緯（後排右二起）、中職秘書長楊清瓏、緯來電視網總經理鄭資益出席。記者蘇志畬／攝影

味全龍今天在天母球場舉辦季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，宣告未來3年與緯來攜手合作，今年龍隊60場主場都將在緯來體育台、緯來育樂台播送，這也是緯來相隔5年再次轉播中信兄弟以外球隊。

今天的簽約儀式上，雙方高層包括味全龍領隊丁仲緯、緯來電視網總經理鄭資益、緯來體育台台長文大培，以及中職秘書長楊清瓏皆到場見證。

丁仲緯表示：「味全龍隊相當興奮能與我們優秀的夥伴緯來電視網，在未來的三年建立合作關係，緯來長久以來經營中華職棒，有著非常專業且接地氣的品質與口碑，強大的球評、主播及攝影師更是吸引球迷目光的焦點，如今，能與緯來共同在一條船上，必定能夠龍眾一心、龍往直前，航向成功未來。」

鄭資益則表示，緯來轉播中華職棒已久，這次很高興能夠有機會跟味全龍隊合作，這支球隊有著三連霸的優良傳統，去年更重新打進季後賽，展現全新風貌，「希望透過緯來的鏡頭，將最好、最美的畫面呈現給球迷，請大家拭目以待。」

除了與緯來簽約，丁仲緯也預告今年愛爾達電視將加入轉播行列，加上球團推出的多元自製節目，要和喜愛味全龍的球迷朋友共同分享每一個精彩瞬間。

味全龍隊今年中職主場開幕戰訂於4月7日於天母球場點燃戰火，交手的不是別人，正是去年季後挑戰賽對手、衛冕軍中信兄弟隊，上演眾所矚目的龍象大戰。

味全龍今天在天母球場舉辦季前發布會暨緯來電視網簽約儀式味全龍領隊丁仲緯（左）、緯來電視網總經理鄭資益（右）出席。記者蘇志畬／攝影
味全龍今天在天母球場舉辦季前發布會暨緯來電視網簽約儀式味全龍領隊丁仲緯（左）、緯來電視網總經理鄭資益（右）出席。記者蘇志畬／攝影

味全龍 中職 中信兄弟

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