中職／未來3年與緯來合作 味全領隊：相當興奮

味全龍今天在天母球場舉辦季前發布會暨緯來電視網簽約儀式，宣告未來3年與緯來攜手合作，今年龍隊60場主場都將在緯來體育台、緯來育樂台播送，這也是緯來相隔5年再次轉播中信兄弟以外球隊。

今天的簽約儀式上，雙方高層包括味全龍領隊丁仲緯、緯來電視網總經理鄭資益、緯來體育台台長文大培，以及中職秘書長楊清瓏皆到場見證。

丁仲緯表示：「味全龍隊相當興奮能與我們優秀的夥伴緯來電視網，在未來的三年建立合作關係，緯來長久以來經營中華職棒，有著非常專業且接地氣的品質與口碑，強大的球評、主播及攝影師更是吸引球迷目光的焦點，如今，能與緯來共同在一條船上，必定能夠龍眾一心、龍往直前，航向成功未來。」

鄭資益則表示，緯來轉播中華職棒已久，這次很高興能夠有機會跟味全龍隊合作，這支球隊有著三連霸的優良傳統，去年更重新打進季後賽，展現全新風貌，「希望透過緯來的鏡頭，將最好、最美的畫面呈現給球迷，請大家拭目以待。」

除了與緯來簽約，丁仲緯也預告今年愛爾達電視將加入轉播行列，加上球團推出的多元自製節目，要和喜愛味全龍的球迷朋友共同分享每一個精彩瞬間。