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中職／味全龍網羅高孝儀 領隊丁仲緯透露關鍵原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將高孝儀今年球季轉至味全龍隊 。圖／聯合報系資料照
富邦悍將高孝儀今年球季轉至味全龍隊 。圖／聯合報系資料照

味全龍隊今年春訓邀請羅國龍高孝儀隨隊，經過約2個月測試，最終決定留下高孝儀，領隊丁仲緯透露關鍵原因，在於高孝儀的守備優勢是球隊所需。

龍隊去年計畫從契約保留名單外球員中尋找外野戰力補強，原本有意爭取高國輝未果，後續簽回外野手曾陶鎔之外，也在1月中邀請前富邦悍將隊32歲高孝儀、前統一獅隊33歲羅國龍隨隊測試。

龍隊今天舉辦季前發布會，也確定留下高孝儀、向羅國龍說「Thank You」，丁仲緯表示：「孝儀、國龍各有各的優勢，球隊這邊希望選擇平衡型、守備為主的球員。」

高孝儀生涯在一軍累積8年資歷，總計出賽462場，敲出320支安打，153分打點，生涯打擊率2成87，去年僅在一軍出賽14場，季後未進入悍將契約保留名單內。

高孝儀 羅國龍 曾陶鎔

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