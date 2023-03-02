聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／味全龍網羅高孝儀 領隊丁仲緯透露關鍵原因
味全龍隊今年春訓邀請羅國龍、高孝儀隨隊，經過約2個月測試，最終決定留下高孝儀，領隊丁仲緯透露關鍵原因，在於高孝儀的守備優勢是球隊所需。
龍隊去年計畫從契約保留名單外球員中尋找外野戰力補強，原本有意爭取高國輝未果，後續簽回外野手曾陶鎔之外，也在1月中邀請前富邦悍將隊32歲高孝儀、前統一獅隊33歲羅國龍隨隊測試。
龍隊今天舉辦季前發布會，也確定留下高孝儀、向羅國龍說「Thank You」，丁仲緯表示：「孝儀、國龍各有各的優勢，球隊這邊希望選擇平衡型、守備為主的球員。」
高孝儀生涯在一軍累積8年資歷，總計出賽462場，敲出320支安打，153分打點，生涯打擊率2成87，去年僅在一軍出賽14場，季後未進入悍將契約保留名單內。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言