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木棒聯賽／穀保林盛恩先發飆速152公里 斷平鎮連霸夢

中央社／ 嘉義2日電
高中木棒聯賽穀保家商2日8強派出具旅外實力的投手林盛恩（前）先發，林盛恩5.2局無失分、飆速152公里，率隊擊敗平鎮高中晉級4強。 中央社
高中木棒聯賽穀保家商2日8強派出具旅外實力的投手林盛恩（前）先發，林盛恩5.2局無失分、飆速152公里，率隊擊敗平鎮高中晉級4強。 中央社

高中木棒聯賽穀保家商今天8強派出具旅外實力的投手林盛恩先發，林盛恩5.2局無失分、飆速152公里，率隊擊敗平鎮高中晉級4強，扛起關鍵比賽讓人有信任感，但總教練周宗志也有提醒情緒控管。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商今天與平鎮高中碰頭，穀保派出最快球速可達154公里的火球男林盛恩先發，林盛恩今天狀況沒有到最好，但仍然展現壓制力。

林盛恩今天總計用80球投5.2局，被敲出3支安打，投出5次三振、3次四死球保送，最快球速152公里，幫助球隊以5比0拿下勝利、拿下勝投，也中斷平鎮連霸夢。

穀保總教練周宗志表示，與平鎮對戰這麼多次，開局都蠻重要的，林盛恩登板大家對他的信任感比較好，所以安排讓他擔任先發投手，但賽前教練團就有設定，不管投幾局最多就是80球換投，但沒有事先跟他講。

周宗志給林盛恩今天表現打70分，林盛恩今天變化球的控制和壓制力不是特別好，有幾顆球可能也有受到主審沒有撿影響心情，情緒控管上沒有這麼好，但林盛恩已經高三、這樣的狀況不應該發生。

林盛恩表示，今天1局隊友就幫忙打下分數，所以投球策略跟開賽前設定的有些微不同，不變的是攻擊打者的內角，今天狀況不是特別好、策略簡單一點，投給打者打、讓守備幫忙，整體內容不錯。

林盛恩表示，上屆木棒聯賽也有對到平鎮，這次感覺沒有這麼緊張，點名平鎮最難對付的打者是開路先鋒第一棒陳致語，兩好球之後不管什麼球路都會出棒破壞、展現纏鬥性，今天林盛恩被敲出3支安打，其中2支安打都是被陳致語敲出。

高中木棒聯賽8強穀保家商2日與平鎮高中交手，穀保高三游擊手劉俊緯（圖）觀察對手抓配球，單場3安2打點手感佳，率隊搶勝晉級4強。 中央社
高中木棒聯賽8強穀保家商2日與平鎮高中交手，穀保高三游擊手劉俊緯（圖）觀察對手抓配球，單場3安2打點手感佳，率隊搶勝晉級4強。 中央社

穀保游擊劉俊緯木聯單場3安 守備下苦心拚選秀

高中木棒聯賽8強穀保家商今天與平鎮高中交手，穀保高三游擊手劉俊緯U18世界盃磨練更成熟，單場3安2打點手感佳，為了挑戰中職選秀守備下苦心，攻守跑平均是競爭優勢。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽開打，穀保家商與平鎮高中碰頭，穀保隊長劉俊緯扮演稱職領導者的角色，先發打3棒、守游擊，1局敲出二壘打，6局敲出安打，7局敲出個人單場第3安、貢獻2分打點，表現亮眼，率隊以5比0拿勝、晉級4強。

穀保總教練周宗志接受媒體訪問表示，劉俊緯從去年底黑豹旗棒球賽開始就維持很穩定的表現，今天單場敲3安是正常演出，攻擊能力在聯賽有發揮教練團的期待。

劉俊緯是去年U18世界盃棒球賽國手，當選國手之後更有自信，也確定今年畢業投入中職選秀。周宗志表示，劉俊緯有了世界盃的洗禮更成熟，得失心不會這麼重，在這樣的年紀、又要挑戰選秀，知道很多球探在看，球員們多少會受到影響，但在劉俊緯身上完全沒有這樣的感覺，「他的心態調整很好，也扮演很好的領導者角色」。

今天8強賽遇上平鎮先發左投林維恩可以有所突破，劉俊緯透露是熟悉平鎮教練團的配球，也觀察到去年平鎮陣中左投林詔恩和林維恩的類型差不多，昨晚意象訓練時猜到今天變化球的比例會比較多，今天打出安打的球也多是抓到變化球。

被問起打擊可以維持穩定的原因，劉俊緯歸功平時的訓練，「實力練到一定程度後，狀況是可以維持的，打球這麼多年，自己揮棒的感覺、看球的感覺最清楚」，也知道該怎麼去調整。

周宗志透露，為了挑戰選秀，劉俊緯在守備上下苦功，教練團與劉俊緯討論，若想要在職棒短時間與人競爭，打擊是優勢，守備要更加油。

劉俊緯也知道守備是相對不足的地方，尤其傳球，過年前的小集訓，教練團協助修正 還有腳步、傳球方式的調整，調整之後比較順手，自評挑戰選秀的優勢攻守跑平均。

平鎮高中 穀保家商

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