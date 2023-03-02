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木棒聯賽／翻轉去年劇本 穀保林盛恩領軍擊敗平鎮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
穀保家商先發投手林盛恩。圖／聯合報系資料照
穀保家商先發投手林盛恩。圖／聯合報系資料照

111學年度高中木棒聯賽8強賽開打，穀保家商翻轉去年戲碼，以5：0擊敗平鎮高中，斬斷宿敵挑戰5連霸的機會，先發投手林盛恩投5.2局無失分，與孫易磊聯手演出完封。

上屆木棒聯賽是穀保靠著分組第一先晉八強，不過平鎮高中先在12強擊敗玉里高中後，又在八強戰擊敗穀保，之後過關斬將奪得四連霸；今年則是平鎮先晉八強，穀保昨天在12強賽以5：3擊敗南英商工後，兩支青棒強權再次相遇。

這回穀保在1局上靠著觸身保送、劉俊緯二壘安打，1出局後攻占二、三壘，林佳緯再「補刀」敲出中間穿越安打，從平鎮先發投手林維恩手中先攻下2分。

穀保先發投手林盛恩也壓制了平鎮打線5.2局，被擊出3支安打，另有5次三振、2次四壞球，沒有失分；接替的孫易磊投完最後1.1局，雖然在7局下一度出現無人出局一、二壘有人危機，但力保不失，拿下救援成功。

7局上平鎮換上陽念希後援，穀保再次發起攻勢，靠著四壞球和2支安打攻占滿壘，接著邱鑫滾地球推進有1分打點，劉俊緯再擊出2分打點安打，擴大領先。

平鎮高中 穀保家商

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